Hauptplatzumbau: Hilfe für Betriebe im Falle hoher Umsatzeinbußen

Stadt und Wirtschaftskammer luden am Mittwochvormittag im Café Yellow zu einer gemeinsamen Pressekonferenz zum Thema Hauptplatzumbau. Wirtschaftskammerobmann Gottfried Pilz hob dabei die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde hervor. „Wir haben schon vor einem Jahr mit der Stadt Kontakt aufgenommen, um gemeinsam zu überlegen, was wir in der Bauphase für die Betriebe tun können. Es waren sehr fruchtbare Gespräche und herausgekommen ist eine schöne Art der Kooperation. Diese Bereitschaft, die Wirtschaft vor Ort zu unterstützen, findet man nicht in allen Kommunen im Bezirk.“

Das bestätigte auch der Leiter der Wirtschaftskammer Amstetten, Andreas Geierlehner, der den Existenzsicherungsfonds der Kammer in Erinnerung rief. „Eine Baustelle ist natürlich immer eine kritische Phase. Daher gibt es eine einmalige Unterstützungsmöglichkeit, wenn eine erhebliche Geschäftsbeeinträchtigung durch Infrastrukturmaßnahmen von dritter Seite – im konkreten Fall der Gemeinde – nachgewiesen werden kann.“ Sinn mache das, sagt Geierlehner weiter, aber wohl erst nach Abschluss der Baustellenphase. Dann könnten die Betriebe Bilanz ziehen, wie es ausschaue. „Ist der Umsatz wirklich eklatant eingebrochen, gibt es laut Richtlinien einen Unterstützungsrahmen von einmalig bis zu 11.000 Euro. Voraussetzung: fünfjährige Mitgliedschaft bei der Wirtschaftskammer und nicht mehr als zehn Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent).

Förderung in Höhe von 500 bis 1.500 Euro

Auch die Stadt hat für Betriebe, die einen Umsatzrückgang durch die Baustelle haben, eine Förderung ins Leben gerufen. „Betriebe mit maximal 25 Mitarbeitern können einmal eine Entschädigung beantragen. 500 Euro, wenn sie zwei Wochen von der Baustelle betroffen waren, 1.000 bei vier und 1.500 bei mehr als sechs Wochen Beeinträchtigung“, berichtet Wirtschaftsstadtrat Peter Pfaffeneder. Laufzeit der Förderung ist vorläufig bis 2025 und sie gilt nicht nur für das Amstettner Zentrum, sondern für die ganze Stadt, also auch die Ortsteile. Betriebe, deren Geschäftstätigkeiten dort durch Baumaßnahmen der Gemeinde negativ beeinflusst werden, können ebenfalls die Förderung erhalten. Das Ansuchen ist einfach und unbürokratisch gehalten.

Die Stadt greift im Zentrum der Gastronomie auch noch auf anderem Weg unter die Arme. „Wir haben die Schanigärten-Gebühr erlassen und das sind bis zu 6.000 Euro, die sich Betriebe da ersparen“, sagt Bürgermeister Christian Haberhauer. Er ruft die Wirtschaftstreibenden dazu auf, auch selbst Aktionen zu setzen. „Wirte können ihre Gäste ja zum Baustellenschauen einladen. Derartige umfangreiche und auch interessante Arbeiten wird man im Zentrum sicher sehr lange nicht mehr sehen“, sagt der Stadtchef. Haberhauer appelliert aber auch an die Kunden, die Geschäfte am Hauptplatz in dieser schwierigen Phase nicht allein zu lassen, sondern bewusst bei ihnen einzukaufen.

„Und sollte wirklich ein Betrieb aufgrund der Baustelle so ins Schwanken geraten, dass sein Überleben infrage steht, dann werden wir uns auch Lösungen ausdenken“, versichert der Bürgermeister.

Handel und Gastronomie stärken

Haberhauer ist es ein Anliegen, das Positive des Projekts Hauptplatzneugestaltung in den Vordergrund zu rücken. „Am Ende des Tages ist die große Vision, dass wir den Handel und die Gastronomie innerstädtisch stärken. Dazu werden wir auch die Parkdauer in der Kurzparkzone am Hauptplatz auf eine halbe oder Dreiviertelstunde reduzieren, um mehr Frequenz zu schaffen.“ Vor allem aber wolle man die Aufenthaltsdauer der potenziellen Kundinnen und Kunden im Stadtzentrum verlängern. Dafür werde es gerade im Sommer wichtig sein, die Temperatur zu senken. „Vizebürgermeister Markus Brandstetter hat kürzlich am Pflaster 56 Grad gemessen und im Schattenbereich 32 Grad. Es hat also Sinn, schattenspendende Bäume zu pflanzen.“

Von der Wirtschaftskammer kommt auch Lob dafür, dass die Betriebe per Newsletter regelmäßig über den Baufortschritt informiert werden und dass die Stadt garantiert, dass kein Geschäft länger als drei Monate eine Baustelle vor der Tür hat. „Sehr gut finde ich auch, dass die Arbeiten im Dezember ruhen, um das Weihnachtsgeschäft nicht zu beinträchtigen“, lobt Pilz.

Am 22. September ist übrigens ein großes Baustellenfest in der Innenstadt in Planung.