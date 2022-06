FF-Leistungsbewerbe: Brennen und rennen für die Feuerwehr

Vollbild

Der Fire-Cup, bei dem zwei Mannschaften im Parallelbewerb gegeneinander antreten, war auch in Wolfsbach ein besonderes Spektakel. Auch die Feuerwehrjugend war bei ihren Wettkämpfen mit vollem Elan bei der Sache. Beim Löschangriff muss jeder Schritt und jeder Handgriff passen. Beim Bezirkswettbewerb in Wolfsbach bewiesen die Florianis ihr großes Können und vor allem ihren Teamgeist. Die Zuschauerränge auf der Sportanlage in Wolfsbach waren gut gefüllt.

