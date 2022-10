Unvergessenes Konzert: 10.000 jubelten über Falco am Domplatz

Es war ein Konzert, das weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt werden sollte: Am 12. Mai 1994 trat Falco mit dem Orchester unter Dirigent Raoul Herget am Wiener Neustädter Domplatz auf. Der Hintergrund dieses Ereignisses war die Feier des 800. Jahrestages der Stadterhebung von Wiener Neustadt unter SPÖ-Bürgermeister Peter Wittmann, der das Konzert einfädelte und auch die Idee dazu hatte.

Falco und Dirigent Raoul Herget. Foto: Helmut Riedl

10.000 Menschen jubelten dem „Falken“ sowie dem Orchester des Josef-Matthias-Hauer-Konservatoriums zu, dessen Leiter Raoul Herget damals war. Mit der NÖN erinnerte er sich: „Da geht bis heute nichts drüber! Wir waren uns der Bedeutung nicht bewusst, denn es gibt ja nur zwei Livekonzerte von ihm, die aufgezeichnet wurden und keiner konnte ahnen, dass er bald nach dem Neustadt-Auftritt sterben wird. Ich wollte meine Schüler und Studenten immer miteinbeziehen und wir waren mit den großen Konzerten Pioniere. Aber es war auch ein Riesenaufwand, weil die Vorbereitungen für das Falco-Konzert über ein Jahr dauerten.“

Geprobt wurde unter anderem im Wiener Neustädter Stadttheater, dass das Konzert dann so einen historischen Fußstapfen hinterlassen würde, ahnte damals niemand. Ein Grund, warum sich die Konzertmittschnitte in Grenzen hielten, vor allem wurde der Auftritt nicht mehrspurig aufgenommen. Trotzdem wurde im Jahr 2008 eine Live-DVD vom Konzert in Wiener Neustadt veröffentlicht, teilweise wurden dafür vom Orchester Songs neu aufgenommen.

