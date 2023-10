Zahlreiche Gäste Gelungener Ball der Landjugend Ertl

Elisa Grestenberger, Thomas Reiterer, Petra Reiterer, Birgit Huber und Christina Haselmayr betreuten das Gewinnspiel. Foto: Landjugend

Werbung Mostviertel Anzeige Senker Gruppe ehrte 97 langjährige Mitarbeiter