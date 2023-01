Wechsel an der SPÖ-Spitze im Land wird im Bezirk Amstetten begrüßt

Sie wird dem Verhandlungsteam der SPÖ angehören. "Wir werden sehen welche Ressorts wir bekommen. Das künftige Team der SPÖ wird am 14. Februar vorgestellt. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Zusammenarbeit mit Sven Hergovich."

Für Landtagsabgeordnete Kerstin Suchan-Mayr tut der Generationenwechsel an der Spitze der SPÖ „der Partei sicher gut. Sven Hergovich hat als AMS-Chef soziale Kompetenz und Erfahrung in einer Führungsposition. Er ist sicher ein guter Parteivorsitzender. Es ist ein guter Wechsel um in die richtige Richtung zu arbeiten."

Nach Wahl-Schlappe Hergovich folgt Schnabl an der Spitze der Landes-SPÖ

