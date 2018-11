In Kooperation mit den Mostbaronen veranstalteten die Zeidler ihren vierten Ball im Schloss Hotel Zeillern. Zahlreiche Ehrengäste wie Most-

straßen-Obfrau Michaela Hinterholzer, Bürgermeister Friedrich Pallinger und seitens der Bezirksbauernkammer Josef Aigner wurden von Moststraße-Geschäftsführer Christian Haber- hauer begrüßt. Mit der Übergabe des Honigstabes durch Altobmann Thomas Pfaffeneder wurde auch der neue Obmann Josef Rathbauer und sein Stellvertreter Karl Flechsl den Besuchern vorgestellt.

In der Zeidlerbar gab es Honigwein, Honig Frizzante, Met und Honigleberkäse. Eine große Tombola sowie Casinotische der Casinos Austria mit eigenen Zeidler-Jetons rundeten das Ballprogramm ab. Für den nötigen Schwung am Tanzboden sorgte das Tanzorchester „Cremisa“. Die Ballbesucher nutzten die Gelegenheit und tanzten bis in die frühen Morgenstunden.