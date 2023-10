Zeller Chor begeisterte: Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett …

„Juke-Box“ – unter diesen Titel stellte der Carl Zeller Chor sein Konzert, das am Samstag im Festsaal des Schlosses vor ausverkauftem Haus stattfand. Schon optisch machte der Chor einiges her – schließlich führten alle Sängerinnen und Sänger ihre Petticoats und Hosenträger aus und entführten das Publikum in die nostalgische Zeit der 1950er- und 1960er-Jahre, als die angesagtesten Platten mithilfe der Juke-Box abgespielt wurden.



Geboten wurde ein äußerst kurzweiliger und beschwingter Abend, bei dem die Gäste das Pärchen „Bill“ und „Mimi“ von St. Peter aus auf eine musikalische Reise nach Italien begleiteten. Die charmante Geschichte aus der Feder von Sängerin Pauline Kirchweger wurde von Herbert Pauli erzählt. Zwischendurch wurde die fiktive „Juke-Box“ angeworfen: Mit Hits wie „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“, „Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strandbikini“, „Rote Lippen soll man küssen“, „Ich will keine Schokolade“, und vielen mehr brachte der Chor den Saal zum Beben – das Publikum war begeistert!