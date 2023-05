Ganz Viehdorf war wieder in Feierlaune

Von 5. bis 7. Mai feierte die Freiwillige Feuerwehr Viehdorf ihr traditionelles Zeltfest. Kommandant Wolfgang Schweighofer konnte am Freitagabend die „Jungen Zillertaler“ im Festzelt begrüßen. Die erfolgreiche Band „Die Draufgänger“ hatte am Samstag ihren Auftritt. Die Steirer brachten mit Hits wie „Rapunzel“ die Stimmung im vollen Zelt auf den Höhepunkt.

Würdiger Abschluss für das Fest war der Frühschoppen am Sonntag. Dieser und die davor stattfindende Feldmesse wurden vom Musikverein Frohsinn Neustadtl umrahmt. Das Team der Feuerwehr und viele freiwillige Helfer verköstigten die Besucher mit Hendl, Grillwurst, Surbraten, Mehlspeisen und vielem mehr. Am Nachmittag bildeten „Die Hafendorfer“ und die Verlosung der Tombolapreise den Abschluss. „Danke an alle Helfer und Gäste, die zum Erfolg unseres Fests beigetragen haben“, sagte der Kommandant.

