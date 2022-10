„Stadtpflege“ entsteht in Amstetten

Gestern erfolgte in einer ehemaligen Schottergrube in Greinsfurth der Spatenstich für den neuen zentralen Bauhof. Damit wird es künftig statt drei dezentralen Bauhöfen einen für das gesamte Stadtgebiet geben. Und auch namenstechnisch gibt es eine Änderung. So wird der Bau- und Wirtschaftshof künftig unter dem Titel „Stadtpflege“ für ein freundliches Stadtbild sorgen.

In ihren Ansprachen wiesen Bürgermeister Christian Haberhauer und Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer auf die Vorteile eines großen Standortes hin. „Wir bauen hier für die Zukunft und nützen die Synergien. Das Ziel ist, mehr Qualität für die Bürger zu bieten und den Service zu verbessern“, unterstrich Bürgermeister Haberhauer. Er konnte auch zahlreiche Mitarbeiter und Vertreter der bauausführenden Firmen sowie der Stadtgemeinde begrüßen. Errichtet werden auf dem 25.000 m²-Areal etwa Werkstätten, Lagerhallen, Garagen und ein Verwaltungsgebäude. Man investiert 15 Millionen Euro.

Schönes Stadtbild für mehr Lebensqualität

„Es wurden keine weiteren Flächen versiegelt, da wir die bestehende Schottergrube nützen“, führte Haberhauer aus. Übrigens: auch eine 450 kWp-Photovoltaikanlage und eine e-Tankstelle für 24-e-Autos sind Teil der Planungen. „Hinter jedem Weg, jedem Baum, jeder Kinette steht eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter. Sie sorgen für ein schönes Stadtbild. Je sauberer es ist, desto mehr Lebensqualität gibt es, das ist auch wichtig für die Wirtschaft. Wir sind stolz, dass wir die vor Jahren geplanten Projekte trotz der wirtschaftlich schwierigen Zeit umsetzen können“, sagte der Ortschef weiters. Am Bau seien erfreulicherweise zahlreiche regionale Unternehmen beteiligt. Präsentiert wurden übrigens auch die neuen Uniformen. „Es ist ein zukunftsweisendes und gutes Projekt. Die benötigten technischen Hilfsmittel werden mehr und der Arbeitskräftemangel macht auch vor dem öffentlichen Bereich nicht halt. Umso wichtiger ist es, dass Synergien genützt werden und die öffentliche Hand investiert“, unterstrich Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer und verwies darauf, dass das Land Niederösterreich den Straßenerhalt und damit auch den Bauhof mit 400.000 Euro unterstützt.

