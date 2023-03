Neuer Hauptplatz soll auch Handel stärken

AMSTETTEN Dass es um die Amstettner City nicht so schlecht bestellt ist, wie Kritiker oft meinen, zeigte im Jahr 2021 eine Studie der Standort + Markt Beratungsgesellschaft mbH, die 40 Städte untersucht hat, darunter auch Amstetten. Mit einer Verkaufsfläche von 2,18 m² pro Einwohner in A-Lage liegt Amstetten sogar im Spitzenfeld und mit einer Leerstandsquote von 7,3 Prozent im guten Mittelfeld aller untersuchten Städte. Mit den Einkaufsstraßen und dem CCA gibt es ein gutes Angebot mit einem sehr großen Einzugsgebiet von ca. 120.000 Personen.

„Besorgniserregend ist allerdings, dass die Leerstandsquote von 2016 bis 2021 von 5,5 auf 7,3 Prozent gestiegen ist. Diesen Trend müssen wir unbedingt stoppen“, sagt Georg Trimmel, Leiter des Stadtmarketings. Zwar gäbe es derzeit eine große Nachfrage an Geschäftsflächen, aber die Leerstände erfüllten oft die Anforderungen nicht, was Größe und Ausstattung betreffe. „Da wollen wir noch stärker mit den Hauseigentümern in Kontakt treten“, kündigt Trimmel an. Der Branchenmix in der Innenstadt ist laut Studie ausgewogen, allerdings gibt es Mankos bei der Gastronomie (quantitativ und qualitativ), bei Schuhen und auch bei der Kindermode.

Mit dem „Projekt Schwammstadt“ hat die Stadt ja bereits Weichen gestellt, um das Stadtzentrum attraktiver zu machen. „Wir wollen einen Hauptplatz, auf dem sich die Menschen wohlfühlen, der zugleich aber Raum für Märkte und große Festivitäten lässt, und mit dem wir Gastronomie und Handel stärken“, sind sich Bürgermeister Christian Haber- hauer und Vizebürgermeister Markus Brandstetter einig.

Das Konzept ist ja bereits hinreichend bekannt. Hier aber nochmals die Fakten:

Die Klagemauer wird abgerissen. Künftig wird der Stadtwolf oben am Hauptplatz die Besucherinnen und Besucher begrüßen. Der Bereich bis auf Höhe der Rathausstraße wird begrünt und mit Bankerln ausgestattet, die zum Verweilen einladen. Auch einen Radabstellplatz wird es dort geben.

Ein bodenebener Brunnen im Ausmaß von 12 mal 7,5 Metern soll auf Höhe der Rathausstraße am Hauptplatz entstehen, samt zeit- oder sensorgesteuerten Fontänen. Er soll begehbar sein und an heißen Tagen Abkühlung bieten.

Die Veranstaltungszone wird sich vom Brunnen bis zum Fischlmeyergassl erstrecken, wie jetzt auch schon. Fahrbahnseitig werden in diesem Bereich hochstämmige Bäume gepflanzt, die den Blick auf die Bühne, die neben dem Brunnen aufgebaut werden kann, nicht einschränken. Sitzend werden rund 700 Personen, stehend etwa 1.500 Platz haben.

Der Bereich der Schanigärten (Café Exel, Café Meli, Brauhof, Pizzaria) bleibt im Wesentlichen unverändert. Allerdings werden die Gastgärten eine wassergebundene Decke (Splitt oder Kies) erhalten, die im Sommer weniger Hitze abstrahlt als Pflastersteine.

Im Fischlmeyergassl ist keine große Umgestaltung geplant. Jedoch muss dort eine Wasserleitung erneuert werden und es wird neu gepflastert (auch im Bereich der Schanigärten).

In der Rathausstraße werden beim Hotel Gürtler und bei der Fleischhauerei Ellegast den Sommer über Schanigärten geschaffen, die im Herbst wieder Parkplätzen weichen.

Begegnungszone: Die Durchfahrtsstraße ab der Kirchenstraße bis zum Beginn der Wienerstraße wird zur Begegnungszone, ebenso die Rathausstraße bis zum CCA. Künftig wird in diesem Bereich Tempo 20 gelten. Beide Straßen werden leicht verschwenkt – aus Gestaltungsgründen, aber auch, um das Tempo der Autofahrer zu drosseln. In der Begegnungszone sind alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt. Der Verkehrsfluss soll sich dadurch aber nicht verschlechtern, was vor allem daran liegen soll, dass die Zebrastreifen beim Rathaus, die bislang oft ein Hemmnis waren, verschwinden. Künftig können Fußgänger den Hauptplatz überall queren.

Die Schwammstadt: Es wird nicht der ganze Hauptplatz zur Schwammstadt, sondern jene Bereiche, wo Bäume gepflanzt werden. Dort wird ein rund 1,5 bis zwei Meter breiter Graben ausgehoben und mit Grobsplitt gefüllt und verdichtet. In die entstehenden Hohlräume wird Feinsubstrat eingeschlämmt, das der Versorgung des Baumes dient. Die Wurzeln können wachsen und der Baum wird mit Wasser und Nährstoffen versorgt. Schäden an Häusern sollen nicht entstehen, der Mindestabstand zu Gebäuden beträgt fünf Meter. Rund 90 Bäume (65 neue) sollen künftig Schatten spenden.

Zur Parkplatzsituation: Am Hauptplatz werden Schrägparkplätze zu Parallelparkplätzen umgewandelt. Dies soll den Verkehrsfluss erhöhen. Direkt am Hauptplatz wird es 16 Stellflächen (bisher 28) geben, in der Rathausstraße 9 (bisher 15), wovon im Sommer drei zu Schanigärten umgewandelt werden können. Im Umkreis des Zentrums gibt es rund 1.500 Parkplätze, von denen das Zentrum in ein bis drei Gehminuten erreichbar ist.

Parkleitsystem: Ein neues Parkleitsystem soll künftig für die Autofahrer unnötige Wege reduzieren und die Parkplatzsuche einfacher und schneller machen. „Damit uns dies gelingt, müssen wir den gesamten innerstädtischen Verkehr inklusive der Zu- und Ausfahrtsstraßen betrachten. Es gilt, die Verkehrsströme gezielt zu lenken. So wollen wir etwa mit dem neuen Verkehrs- und Parkleitsystem die Autolenker bereits bei der Autobahnabfahrt gezielt in die Stadt und zu den freien Parkplätzen führen. Dazu wird es ein innovatives Schilderkonzept geben. Die Details des Systems sind gerade in der Ausarbeitung“, sagt Brandstetter.

