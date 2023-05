St. Peter/Au: Erstes demenzkompetentes Bürgerservice in Österreich

St. Peter in der Au setzt ein starkes Zeichen im Umgang mit der Herausforderung der Demenzerkrankung. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgerservices haben nach einem Vortrag über das Thema entschieden, an einer Schulung teilzunehmen, um höhere Kompetenzen im Umgang mit an Demenz erkrankten Personen in der Gemeinde zu erwerben.

Im Rahmen des 4. Kremser Demenz-Kongresses überreichten Universitätsprofessorin Stefanie Auer, Leiterin des Zentrums für Demenzstudien, und Universitätsprofessorin Viktoria Weber, Vizerektorin für Forschung und nachhaltige Entwicklung, an Gemeinderat Manfred Pferzinger und Bürgermeister Johannes Heuras das Zertifikat für das erste demenzkompetente Bürgerinnen- und Bürgerservice.

Pferzinger betont, wie wichtig die Schulung war, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die besonders nah an den Bürgerinnen und Bürgern sind, für die Thematik zu sensibilisieren. „Alle haben einen Online-Kurs absolviert und die erworbenen Kompetenzen im Alltag angewendet. Die Rückmeldungen waren äußerst positiv.“

Bürgermeister Johannes Heuras berichtet, dass auch Gemeinderätinnen und Gemeinderäte derzeit Online-Schulungen absolvieren. „Und wir planen, die Schulung auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Schulen und im Bauhof anzubieten. Wir wollen uns der Herausforderung der Demenzerkrankung stellen und unsere Bürgerinnen und Bürger in jeder Hinsicht bestmöglich unterstützen.“

Im Rahmen eines von Gemeinderätin Ingrid Kaubeck bereitgestellten Frühstücks haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgerservices der Gemeinde St. Peter in der Au ihre Erfahrungen als erstes Demenzkompetentes Bürgerinnen- und Bürgerservice ausgetauscht. Sie freuen sich über die Auszeichnung und auch über die positive Resonanz aus der Bevölkerung.

