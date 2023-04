Winklarnerin Sigrid Hagen initiiert Gartenzaun-Plakette

Der Volksheilkundliche Kräuterkurs nach Ignaz Schlifni wird in ganz Österreich von Referenten und Referentinnen des Kärntner Vereins „FNL – Freunde naturgemäßer Lebensweise“ angeboten. Jedes Jahr gibt es gut 200 Absolventen und Absolventinnen, die erfolgreich die Zertifizierungsprüfung in Kärnten absolvieren und anschließend als „Kräuterexperte/in“ ihr erlerntes Wissen an interessierte Personen in Form von Kräuterspaziergängen oder Kräutertreffs weitergeben.

Der FNL-Verein zählt zu den mitgliederstärksten und ältesten Kräutervereinen in Österreich. Mit ihrer Idee, eine Plakette für alle jene Teilnehmerinnen und Teilnehmer anzubieten, die erfolgreich die Ausbildung absolviert haben, möchte Sigrid Hagen dem Verein auch außerhalb Kärntens zu mehr Sichtbarkeit verhelfen. Und natürlich Lust darauf machen, selbst ein/e „Kräuterexperte/in“ zu werden.

Als Partner für die Umsetzung des Projekts wurden die Architekten der Werbetechnik von Sign7 aus Amstetten mit ins Boot geholt. Bei der persönlichen Übergabe der ersten FNL-Plaketten durch Romana Weinhauser von Sign7 an Sigrid Hagen war die Freude groß. Die ersten Plaketten werden bereits in Kürze den einen oder anderen Gartenzaun im Bezirk Amstetten zieren.

