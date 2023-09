Maßnahmen zur Tempo-Reduktion für Greinsfurth und Mauer geplant

„Ähnliche Probleme gibt es auch bei anderen Ortseinfahrten“, berichtet Ortsvorsteher Manuel Scherscher, der in Greinsfurth und Mauer die Geschwindigkeit der Autos reduzieren und damit die Verkehrssicherheit erhöhen will. Gemeinsam mit Verkehrssachverständigen hat er in der Vorwoche auch schon über konkrete Maßnahmen gesprochen, etwa die Installation optischer Tempobremsen auf der Fahrbahn, die Erneuerung von Markierungen sowie die Anbringung von elektronischen Tempoanzeigen (Verkehrssmileys). „Die meisten Fahrer sind ja nicht absichtlich zu schnell im Ortsgebiet unterwegs, sondern oft aus Unachtsamkeit. Aber fast jeder bremst ab, sobald er den Smiley rot aufleuchten sieht“, ist sich der Ortsvorsteher sicher.

Scherscher appelliert gerade vor Schulbeginn an alle Verkehrsteilnehmer, nicht nur in der eigenen Wohnstraße rücksichtsvoll zu fahren.

Umgesetzt werden sollen die Maßnahmen zur Temporeduktion bei den Ortseinfahrten Greinsfurth/Waidhofner Straße sowie Amstettner Straße und bei der Bahnhofstraße in Mauer schon im Herbst.