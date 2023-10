Coding Girls gesucht!

Seit Anfang des Jahres treffen sich regelmäßig Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 8 und 17 Jahren, um gemeinsam ihre Programmierfähigkeiten zu erweitern. Am 13. Oktober um 16 Uhr wird es im 42projectspace in Amstetten erstmals ein CoderDojo Special geben, das sich speziell an Mädchen richtet. In einer Zeit, in der Technologie und Digitalisierung die Welt umgestalten, sind Ideen und das Engagement von jungen Frauen in der Tech-Branche wichtiger denn je.

In einem Dojo werden üblicherweise Kampfsportarten trainiert, im CoderDojo wird gemeinsam gecodet, also programmiert. Das CoderDojo ist aber keine Schule, sondern ein Club, bei dem die jungen Programmiertalente anhand ihrer eigenen Projekte und angeleitet durch Mentoren lernen, wie man Codes schreibt, Webseiten entwickelt oder Apps und Spiele programmiert.

Alle Information zum CoderDojo@mostviertel, dem Girls Special sowie allen Standorten und Terminen finden Sie unter mostviertel.tech/coderdojo