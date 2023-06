Gedankenaustausch über Mobilitätslösungen im Wirtschaftsraum Amstetten

Ein Mobilitätslabor unterstützt Forschung zu Mobilität und dabei, innovative Technologien und Lösungsansätze in die Praxis zu bringen. Grundlage ist ein intensiver Dialog mit regionalen Akteuren und Interessensgruppen. Die Region Amstetten umfasst 14 Gemeinden und 59.000 Einwohner. Im ersten Teil der Zukunftswerkstatt - der Kritikphase - bekamen die Teilnehmer die Aufgabe, sich Gedanken darüber zu machen, welche Mobilitätsherausforderungen im Wirtschaftsraum Amstetten sie wahrnehmen. „Ich glaube, dass man den öffentlichen Verkehr für das Berufsleben besser organisieren sollte. Die Gemeinden sollten sich mit den Betrieben abstimmen. Das Postbussystem ist zu starr und zu komplex. Man sollte in Echtzeit mitverfolgen können, wo der Bus gerade ist. Bei der U-Bahn weiß man ja auch, wann sie kommt. Auch das Image des Postbusses gehört verbessert“, meint Christian Jandl aus Ardagger.

Ausblick auf das Jahr 2030

Ein Teilnehmer aus Waidhofen/Ybbs verriet, dass es in seinem Unternehmen eine App für Fahrgemeinschaften gibt. „Vier Buslinien sind an den Schichtbetrieb angepasst. Mitarbeiter, die mit dem Fahrrad in die Arbeit kommen, können im Werk duschen gehen“, sagt er. Im September wird ein Familientag veranstaltet, an dem Familien von Mitarbeitern mit E-Motoren ausgestattete „Family Bikes” ausprobieren können. An dem Tag wird auch die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln bezahlt. Im zweiten Teil befassten sich die Teilnehmer mit der „Vision 2030“, in der prognostiziert wurde, welche Mobilitätskonzepte es bis dahin in Amstetten geben wird.

Die Zukunftswerkstatt dauerte knapp vier Stunden, in denen lebhaft diskutiert wurde. Foto: Thomas Lettner

CityBus wird um Linie 6 erweitert

In Amstetten werden die CityBus-Linien ab Frühjahr 2025 um die Linie 6 erweitert, die im Osten des Stadtgebiets dann bis in die Leonhardstraße fährt. Der City-Ast wird im Osten beibehalten und wechselt sich halbstündlich mit dem CityBus der Linie 6 ab. Somit wird es insgesamt wieder sieben Linien in Amstetten geben. Bei den meistbefahrenen Linien kommt es zu Stoßzeiten zusätzlich zu einer Taktverdichtung. Alle Linien werden morgens früher starten und abends länger fahren. „Unser Ziel ist es, dass wir in den nächsten zwei Jahren den Emil (Elektromobilität im ländlichen Raum; Anm. d. Red.) in Amstetten testen“, verriet Vizebürgermeister und Mobilitätsstadtrat Markus Brandstetter (ÖVP).

Seilbahn für höhergelegene Siedlungen

Amstetten hat österreichweit die höchste Rate an Zweitautos, wobei der Besetzungsgrad je Pkw-Fahrt bei 1,1 Personen durchschnittlich liegt. Dieser ist im Vergleich dazu in Österreich mit 1,3 Personen je Fahrt deutlich niedriger. Bei einer Studie zu Fahrgemeinschaften war im Herbst 2022 feststellbar, dass in Amstetten morgens entlang der Reichsstraße die Pkw-Fahrer alleine unterwegs waren, dafür am Nachmittag durch die Nutzung für Familien- und Einkaufsfahrten der Besetzungsgrad auf zwei bis drei Personen stieg. „Mobilitätslösungen bedürfen der Offenheit gegenüber neuen Technologien. So könnte in Zukunft vielleicht ein Seilbahnkonzept eine Lösung für Personen wie auch Warentransporte sein. Es gibt interessante Entwicklungen, die die Seilbahngondel am Zielort in ein autonomes Fahrzeug verwandeln und nach ausklinken aus dem Seil autonom die letzte Meile zum Wohn- oder Arbeitsort überbrückt. Höher gelegene Siedlungen wie Krautberg, Parksiedlung und Reitbauernsiedlung könnten so mit dem Zentrum oder Bahnhof verbunden werden und andere Mobilitätsformen ergänzen. Daher ist es wichtig, technische Fortschritte genau zu beobachten und bis zu einem möglichen Einsatz die bestehenden Möglichkeiten wie Radinfrastruktur, CityBus/CityAst, Parkleitsystem, Carsharing, uvm. laufend zu verbessern“, erklärt Brandstetter die Mobilitätsziele.

Carsharing für Neubauten

Von der Landespolitik wünscht er sich, dass Wohnbauträger bei Neubauten dazu verpflichtet werden, Carsharing und Lastenräder den Bewohnern anzubieten. „Beim Einzug in eine neue Wohnung sieht man sich die Mobilitätsmöglichkeiten wie Buslinien, Carsharing uvm. an, um seine Wege zu bewerkstelligen. Dabei ist man eher bereit, neue Mobilitätsangebote zu testen und anzunehmen. Wenn dies bei Neubauten erfolgreich eingeführt wird und erfolgreich umgesetzt ist, wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis ältere Wohnsiedlungen und Grätzl mit Einfamilienhäusern nachziehen. So könnten teure Zweitautos den Familien erspart, der Parkdruck in Wohngebieten minimiert und die Haushalte deutlich finanziell entlastet werden“, berichtet Brandstetter abschließend.