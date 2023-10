Gemeinde ehrte Franz Wieser

Er war einer, der immer dann einsprang, wenn am Bauhof der Gemeinde Not am Mann war! Franz Wieser erledigte unter mehreren Bürgermeistern seine wertvollen Dienste, und er wurde von diesen auch nächtens um 2 Uhr verständigt, dass er als Schneepflugfahrer frühmorgens mit seinem Gefährt ausrücken und für befahrbare Straßen sorgen müsse. Galt es diverse „Spezialaufträge“ zu erledigen, war der „Nennersdorfer Franz“ zumeist auch dabei, konnte er doch als praktisch veranlagter Handwerker und erfahrener Landwirt seine vielseitige und allseits geschätzte Expertise einbringen. So war es auch ganz selbstverständlich, dass ihm Bürgermeister Josef Unterberger mitsamt dem kompletten Gemeindeteam rund um Amtsleiter Florian Kammerhuber zum 60. Geburtstag einen Dankes-Besuch abstattete. Angeblich wurde dabei die „Dienstzeit“ deutlich überschritten.