Euratsfeld Gastgeber der NÖ-Feuerwehrwallfahrt am 3. September

Der 38. Floriani-Marsch ist die Wallfahrt des NÖ Landesfeuerwehrverbandes. Diese wechselt jährlich den Veranstaltungsort in unserem Bundesland. Heuer trägt die FF Euratsfeld (Bezirk Amstetten) die Veranstaltung am Samstag, 3. September, aus. Die Feuerwehr veranstaltet in Kooperation mit dem NÖ Landesfeuerwehrverband das nunmehr schon traditionelle Event, zu dem in den letzten Jahren immer rund Hunderte Florianis aus ganz Niederösterreich gekommen sind.

„Teilnehmen kann hier jeder, ob Familie, Einzelpersonen, ob Feuerwehrmitglied oder nicht, Vereine oder Firmen, unsere Türen stehen allen offen“, so Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber, der auch Kommandant der FF Euratsfeld ist. Und diese feiert heuer auch das 150-Jahr-Jubiläum.

Hauptinitiator der Wallfahrt ist Landesfeuerwehrkurat Pater Stephan Holpfer OSB, der die Festmesse in Konzelebration mit den anwesenden Feuerwehrkuraten leitet. Ortspfarrer Wilson Abraham und Bezirksfeuerwehrkurat Dechant P. Georg Haumer sagen, es gebe genug Grund zu danken: etwa für die vielen gut verlaufenen Einsätzen. Gleichzeitig erinnern die beiden Priester mit Blick auf die Unwetterkatastrophen auch daran, dass die Herausforderungen steigen:

Zuerst wandern die Teilnehmer auf zwei möglichen Wegstrecken durch Euratsfeld. Dazu treffen sich die Teilnehmer ab 7 Uhr des 4. September beim Feuerwehrhaus und starten von dort ab 9 Uhr. Die Festmesse findet dann um 11 Uhr statt. Anschließend klingt die Veranstaltung gemütlich bei Speis und Trank beim Feuerwehrhaus aus.

Weitere Informationen auf der Website der FF Euratsfeld: www.ff-euratsfeld.at

