Frühlingsfest im Pflege- und Betreuungszentrum in Amstetten

Für die musikalische Umrahmung sorgten ein Trompetenquartett der Regionalmusikschule Amstetten und ein Bewohner auf der Mundharmonika. Im Anschluss wurde bei Kaffee und Kuchen geplaudert und die Schokoladegrüße anlässlich des Mutter- und Vatertages wurden verteilt.

„Das Frühlingsfest ist ein besonderer Anlass, um die Bewohnerinnen und Bewohner des NÖ Pflege- und Betreuungszentrums zu besuchen“, sagte Bürgermeister Christian Haberhauer. „Und besonders wollen wir uns bei allen Müttern und Vätern für die geleistete Arbeit bedanken und allen Bewohnerinnen und Bewohnern eine kleine Freude bereiten. „Ein herzliches Danke auch an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier so engagiert Tag für Tag im Einsatz sind.“

„Mit einem süßen Gruß zum Mutter- und Vatertag den Bewohnerinnen des Pflege- und Betreuungszentrums Amstetten zum Muttertag zu gratulieren, hat schon lange Tradition. So hat auch heuer die süße Überraschung für große Freude gesorgt. Lieben Dank auch an die Musiker, die für so eine schöne Stimmung gesorgt haben“, freute sich Stadträtin Elisabeth Asanger.

