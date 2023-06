Im Rollstuhl die Stadt erkunden und Hindernisse erkennen

In Kooperation mit dem Rollstuhlverein Euratsfeld, der Firma bständig und der Kleiderei wird eine Führung durch die Stadt angeboten, bei der auf besondere Hindernisse im Alltag eines Rollstuhlfahrers hingewiesen wird. Anschließend haben alle Teilnehmenden die Chance, sich mit den Menschen im Rollstuhl über ihre persönlichen Erfahrungen auszutauschen.

Da die Teilnehmerzahl stark begrenzt ist, bittet die Junge Generation um Anmeldung per Mail an blutsch.annika@outlook.com. Der Sensibilisierungstag findet nur bei Schönwetter statt. Treffpunkt für alle Teilnehmenden ist um 14 Uhr am Hauptplatz.