Postzentrale verärgert: Tauziehen um Postleitzahl für Greinsfurth

Wie die NÖN berichtete, kommt es aufgrund von gleichen Straßennamen in Amstetten und dem Ortsteil Greinsfurth immer wieder zu falscher Zustellung von Postsendungen. Ortsvorsteher Manuel Scherscher drängt daher darauf, dass Greinsfurth wieder eine eigene Postleitzahl bekommt, weil das aus seiner Sicht, die Probleme lösen würde.

Vonseiten der Postzentrale wird zwar betont, dass es natürlich in ihrem Sinne sei, dass die Zustellung friktionsfrei funktioniere und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihrer täglichen Arbeit ohne Hindernisse nachgehen könnten, an der ablehnenden Haltung zur Einführung einer eigenen Postleitzahl für den Ortsteil Greinsfurth habe sich aber nichts geändert. „Es gibt stattdessen eine andere Lösung, an der aber auch die Gemeinde mitwirken muss: Die Post ist laut Postmarktgesetz verpflichtet auf die Adresse zuzustellen. Das bedeutet: Jede Empfangsadresse in Österreich ist eindeutig und zweifelsfrei einem Haushalt zuordenbar. Wenn also innerhalb eines Postleitzahlgebiets oder einer Gemeinde eine Adresse doppelt vorkommt, ist neben die Postleitzahl nicht der Gemeindename, sondern der Bestimmungsort zu schreiben, der die Adresse eindeutig zuordenbar macht“, sagt Leitgeb.

Es gäbe zwei Möglichkeiten der korrekten Adressierung.

Die eine wäre nach der Postleitzahl die Ortschaft und nicht die Gemeinde zu schreiben. Also 3300 Greinsfurth, statt 3300 Amstetten.

Die andere wäre, die Ortschaft in die vorletzte Adresszeile zu schreiben: Greinsfurth, 3300 Amstetten

„In anderen Gemeinden konnten wir die Bevölkerung gemeinsam informieren und die Adressierung deutlich verbessern. Es wäre wünschenswert, wenn die Greinsfurther Verwaltung auch an einer Lösung mitwirken und mit der Post zusammenarbeiten möchte“, betont Leitgeb.

Für Greinsfurths Ortsvorsteher Manuel Scherscher löst die Adressierung das Grundproblem aber nicht. „Wir Greinsfurther wissen natürlich, wie wir unsere Adresse richtig anzugeben haben. Aber leider sind viele Zusteller heute nicht mehr in der Lage diesen semantischen Unterschied zu erkennen. Sie geben einfach 3300 ins Navi ein und wählen dann die scheinbar korrekte Zielstraße dazu aus. Und schon wird in die falsche ,Waidhofnerstraße' zugestellt.“

Für Ortsvorsteher Manuel Scherscher löst die sorgfältige Adressierung der Schrifstück das zu Grunde liegende Problem nicht. Foto: Gemeinde

Die Bevölkerung denke sich dieses Problem nicht aus, sagt der Ortsvorsteher, sondern sie sei täglich damit konfrontiert. „Unsere regionalen Postvertreter haben diese Misere mittlerweile auch erkannt und ihre Unterstützung zugesagt. Ich bedanke mich hier nochmals ausdrücklich für die objektiven Gespräche. Die Reaktion des Pressesprechers aus Wien zeigt für mich aber, dass es scheinbar noch zusätzlichen Gesprächsbedarf mit der Geschäftsführung gibt“, erklärt Scherscher. Nachdem die „eine“ Gemeinde Wien auch über 23 unterschiedliche Postleitzahlen verfüge, gehe er als politischer Ortsvorsteher von 3300 Greinsfurth und 3362 Mauer - beides Ortsteile von 3300 Amstetten - davon aus, bei der Unternehmensleitung auf Verständnis für sein Anliegen zu stoßen.