Die beiden Chefredakteure Daniel Lohninger und Walter Fahrnberger blicken im großen Interview zurück und in die Zukunft. Prominente wie die Schauspielerinnen Waltraut Haas und Ursula Strauss sowie Altlandesvater Erwin Pröll erzählen über ihr Leben mit und in der NÖN.

Erinnern Sie sich noch an das Hochwasser im Kamptal 2002? An den Fall Fritzl? An die erste Saison in Grafenegg beim Festival? An den ersten Turniersieg von Dominic Thiem? In diesem Journal können Sie sich mit uns auf eine Reise in die Vergangenheit begeben – in Worten und historischen Bildern. 55 Jahre treuer NÖN-Abonnent! Freuen Sie sich auf dieses Interview und auf viele spannende Kommentare wie zum Beispiel von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bischof Alois Schwarz und den beiden NÖN-Geschäftsführern Friedrich Dungl und Michael Steinwidder.

55 Jahre NÖN! Ein Grund zum Feiern und zum Lesen!

ERSCHEINUNGSWOCHE KW 43

