Sie organisiert Wandertouren, engagiert sich in der Blumenpflege ihrer Stadt und hilft bei der Organisation von Veranstaltungen – dieses Porträt einer jung gebliebenen Neulengbacherin ist wirklich lesenswert Auch sind wir für Sie in Niederösterreich unterwegs und besuchen Gärten und Ausstellungen. Wie wird man Leih-Oma oder Leih-Opa? Wieviel darf man in der Pension dazu verdienen? Welche Pflegeeinrichtungen gibt es in Niederösterreich? Diese und mehr Fragen beantworten wir im Journal.

Achtung! Heimtückische Betrüger sind wieder unterwegs und locken mit verschiedensten Tricks gutgläubigen Menschen das Geld aus der Tasche. Damit Ihnen das nicht passiert, geben Sicherheitsexperten in diesem Magazin Tipps.

ERSCHEINUNGSWOCHE:

KW 06/2021

Preise und Anzeigenschluss erfragen Sie bitte bei Ihrem Mediaberater

Beispiele finden Sie hier!

Hier geht's zur Onlineverlängerung!