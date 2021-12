Aus Alt mach Neu

Wie man renoviert, wie man saniert und was man lieber gleich neu macht. Wie man nicht nur besser baut, sondern auch schöner wohnt und was es sonst noch braucht für ein nachhaltiges Wohngefühl – von Geld bis Grün. Dieses Journal gibt Antworten auf fast alle Fragen zum Thema Bauen, Wohnen und Energiesparen.

Und natürlich geht es in diesem Baujournal auch um das liebe Geld wie den Evergreen Bausparen, es geht um Immobilienpreise und interessante Fördermöglichkeiten.

Die NÖN, ihr kompetenter Partner in Sachen Werbung, bietet Ihnen drei Mal jährlich das Sonderjournal Bauen und Wohnen. Diese Ausgaben liegen als eigenes Supplement mehrfach mutiert in allen 28 NÖN Lokalausgaben bei und können in einzelnen Mutationen (Traisen, Wien West, Kremser NÖN, Waldviertel, Weinviertel, Amstetten Mantel, Melk + Erlauftal, Steinfeld, Wien Süd) aber auch in der Gesamtauflage gebucht werden.

ERSCHEINUNGSWOCHEN:

KW 10/2022

KW 20/2022

KW 40/2022

Anzeigenschlüsse und Preise erfragen Sie bitte bei Ihrem Mediaberater

Beispiele finden Sie hier!

Hier geht's zur Onlineverlängerung!