Das Bau ABC der NÖN

51,4% der NÖN Leser interessieren sich für das Thema renovieren und modernisieren, 53,7% für einrichten und Wohndesign. Die NÖN erreicht in der Zielgruppe der Hausbauer (planen in den nächsten drei Jahren ein Haus zu bauen) in Niederösterreich eine Reichweite von 29,0 %.

Quelle der angeführten Daten ist die Media Analyse 2018/19. Erhebungszeitraum 07/18-06/19. Die Daten unterliegen statistischen Schwankungsbreiten – weitere Infos unter www.media-analyse.at/signifikanz<http://www.media-analyse.at/signifikanz

Aus diesem Grund bringt die NÖN, ihr kompetenter Partner in Sachen Werbung 2022 ab KW 2 einen eigenen Ratgeber „Das NÖN BAU ABC“ heraus. Dieses Produkt im handlichen A5 Format liegt in Banken in Niederösterreich auf, wird auf allen namhaften Bau/Gartenmessen in Niederösterreich aufgelegt bzw. verteilt und ist in der Blauen Lagune sowie im NÖN Abo – Club erhältlich.

Nutzen Sie die Gelegenheit in einem idealen Umfeld ihre Expertise, Produkte und Dienstleistungen zu bewerben.

Das Bau ABC wurde 2020 bereits erfolgreich in Niederösterreich umgesetzt: https://epaper.noen.at/#/documents/183775351/1

Nutzen Sie die Gelegenheit in einem idealen Umfeld ihre Expertise, Produkte und Dienstleistungen zu bewerben.

ERSCHEINUNGSWOCHE:

KW 02/2022

Preise und Anzeigenschluss erfragen Sie bitte bei Ihrem Mediaberater

Ein Beispiel finden Sie hier!