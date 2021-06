Was kann man tun, um das Selbstbewusstsein der Bauern zu stärken? Wie kann man die landwirtschaftlichen Betriebe unterstützen? Wie weit hat die Digitalisierung am Bauernhof schon Einzug gehalten? Was kann man gegen die Trockenheit in manchen Regionen tun und wie steht es um die Borkenkäferplage?

Experten geben im Journal Antwort auf diese und noch mehr interessante Fragen. Marmeladen und Fruchtsäfte vom Bauern nebenan? Frischkäse, Geselchtes oder Fisch? Kräuter und Öle? Schnäpse, Weine und Biere?

Die Auswahl an hervorragenden Erzeugnissen aus Niederösterreich ist groß. Wir waren vor Ort und bei der Produktion dabei und haben für Sie Regionales verkostet – auch diese Genusstipps gibt es im Journal!