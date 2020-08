Die gesellschaftspolitische, gesundheitliche und wirtschaftliche Gesamtsituation der letzten Monate war und ist eine große Herausforderung. Besonders in Krisenzeiten wenden sich die Menschen an die Medien, denen sie vertrauen. Unsere Portale verzeichneten einen signifikanten Anstieg an UC und Zugriffen. Mit 2.167.981 Unique Clients und 24.823.171 Page Impressions im Juli 2020 (Quelle: ÖWA Basic) konnte das NÖN/BVZ Online-Netzwerk überzeugen und unsere Userinnen und User mit einer umfassenden und starken Online-Berichterstattung bestens versorgen. Die Unique Clients verzeichneten dabei sogar eine 47% Steigerung gegenüber dem Vorjahr.

„Bereits vor der Krise war für viele Menschen der tägliche Besuch unserer Plattformen Routine. Ich bin besonders froh darüber, dass in den letzten Monaten unsere Inhaltsangebote gezielt aufgesucht wurden und die Nutzer nicht nur über Suchmaschinen zugegriffen haben,“ betont NÖN-Geschäftsführer Friedrich Dungl.

Die Chefredakteure Daniel Lohninger und Walter Fahrnberger freuen sich über das aktuelle Ergebnis: „Die NÖN erreicht mit ihrer Berichterstattung seit Monaten mehr Menschen als jemals zuvor. Diese starke multimediale Performance zeigt, dass wir in den vergangenen Monaten an den richtigen Schrauben gedreht haben. Und sie zeigt, dass die Leserinnen und Leser gerade in der Krise die Unabhängigkeit, hohe Glaubwürdigkeit und lokale Nähe der NÖN schätzen.“

Mit Online-Werbung punkten

Peter Hofbauer, Leiter Online & Digitale Medien, sieht den digitalen Auftritt von NÖN.at und BVZ.at als Chance für unsere Partner, von der gesteigerten Reichweite zu profitieren und die Userinnen und User in einem soliden regionalen Umfeld ohne unnötige Streuverluste zu erreichen: „Wir bieten Ihnen zwei der wichtigsten und reichweitenstärksten regionalen Newsportale im Osten für die Bewerbung Ihres Angebotes. Nutzen Sie unsere redaktionelle Vielfalt, um das Vertrauen der User in Ihre Marke zu festigen und gemeinsam zuversichtlich in die Zukunft zu blicken.“

Nutzen wir zusammen die kommenden Wochen und Sonderthemen als Chance, um Ihre Werbebotschaft punktgenau an die passende Zielgruppe zu richten. Bei Fragen zu unserem Online-Angebot wenden Sie sich bitte an Ihren Mediaberater oder schreiben Sie uns an anzeigen.online@noen.at.