Mag sein, dass der Entschluss lange reifen muss. Aber wenn man sich erst einmal für den Bau eines Fertighauses entschieden hat, dann kann alles ganz schnell gehen. Schon ein knappes Jahr später kann die ganze Familie im neuen Haus einziehen. Nicht der einzige Vorteil, den ein Fertighaus für sich beanspruchen kann. Da wären auch noch die exakte Planbarkeit und die damit einhergehende Entlastung des Haushaltsbudgets, höchste Qualitätsstandards, nachhaltige Bauweise, ein behagliches Raumklima usw.

Im Fertighaus-Spezial der NÖN kommen Experten aus der Branche zu Wort: Sie wissen, was gerade angesagt ist, was Ihr Fertighaus zum Traumhaus macht. Und natürlich schauen wir auch wieder in der Blauen Lagune vorbei, wo gerade kräftig am neuen Bauzentrum gearbeitet wird.

Sie haben das Journal gelesen? Dann wissen Sie: Will man schnell und sicher bauen, dann kommt man um ein Fertighaus nicht herum!

