SUCCESS — das Magazin für Manager widmet sich im Juni einem zukunftsträchtigen Thema: „Green Industries“. Weltweit ist nachhaltige Entwicklung gefragt, in der Industrie, in Handwerksbetrieben, in der Landwirtschaft. Auch in Österreich, auch in Niederösterreich und im Burgenland. Im Premium-Produkt des Niederösterreichischen Pressehauses lesen Sie daher diesmal über den Grünen Wirtschaftswandel, über Grüne Pioniere und nachhaltige Nahrungsmittelproduktion. Sie lernen erfolgreiche Unternehmer kennen, kreative Köpfe und Experten, die einen Blick in unsere wirtschaftliche Zukunft werfen.

Außerdem erfreut Sie SUCCESS mit nachhaltigen Reisetipps, einem sportlichen Manager und mit Kostbarem zum Kosten in entspannten Stunden.

Erscheinungswochen, Preise und Anzeigenschluss erfragen Sie bitte bei Ihrem Mediaberater

Beispiele finden Sie hier!