Ambitionierte Wanderer haben es in Niederösterreichs Berge oft nicht leicht: Die Steige auf Schneeberg, Rax oder Ötscher sind gerade im Sommer oft überlaufen. Die gute Nachricht: Es gibt genug attraktive Gipfel, die genauso fordernd sind, aber weniger bekannt. Einer davon ist der Krummbachstein – die beste Art ihn zu erkunden, ist dieser Rundwanderweg.

Die erste Herausforderung ist die Suche nach dem Parkplatz. Am besten man gibt ins Navi den Schneebergweg in Reichenau/Rax ein und parkt in der Nähe der Kreuzung mit der Peter-Altenburg-Gasse. Los geht es auf einer Asphaltstraße, vorbei an geschichtsträchtigen Häusern wie der von Heinrich von Ferstel geplante Villa Jakobsen oder der Waldhütte des weltberühmten Gynäkologen Friedrich Schauta, die heute von der Stadt Wien als Forsthaus genutzt wird. Bis Ende 2016 betrieb Wien in der Region übrigens ein Sägewerk.

Bald schon geht es hinein in einen wunderbaren Mischwald, der auch im Sommer angenehmes Klima garantiert. Dann folgt der erste Höhepunkt der Tour: der 1878 vom Österreichischen Touristenklub errichtete Mariensteig. Hier geht es seilgesichert, aber unschwierig hinein in die idyllische Schlucht der Eng. Entlang des Weges sieht man immer wieder „Holzriesen“, Rutschen mit denen bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Holz ins Tal gebracht wurde.

Das 2012 eröffnete Naturfreunde-Haus auf der Knofeleben bietet sich für eine Stärkung an und bietet Platz für 58 Übernachtungsgäste. Daniel Lohninger

Über den Promischkagraben mit seinen eindrucksvollen Felswänden geht es dann hinauf auf die Knofeleben – eine Lichtung, die bereits Kaiser Franz Joseph I. für die Auerhahnjagd nutzte. Die ersten 700 Höhenmeter sind geschafft. Für eine Stärkung bietet sich das 2012 errichtete Naturfreundehaus an, das nach einem Brand an der Stelle eines 1922 errichteten „Bergsteigerheims“ errichtet wurde. Benannt war es nach Friedrich Haller (1874–1943), dem Leiter des Naturfreunde-Bauausschusses.

NÖN-Chefredakteur Daniel Lohninger: Nach über 1.000 Höhenmetern am Ziel angekommen. Daniel Lohninger

Von hier aus sind es noch 360 Höhenmeter und eine knappe Stunde auf den Gipfel des Krummbachsteins. Durchwegs steil und felsig auf den letzten Höhenmetern ausgesetzt geht es hinauf – eine Passage, die nur Wanderer mit alpiner Erfahrung in Angriff nehmen sollten und die bei Regen nicht zu empfehlen ist. Oben angekommen bietet sich ein traumhafter Ausblick auf Rax, Schneealpe, Schneeberg und Veitsch.

Nach einer Gipfeljause überschreiten wir den Gipfel und wandern an der restaurierten, aber unbewirtschafteten Alpenfreundehütte vorbei auf Almen in den Lackabodengraben und von dort zurück in die Eng-Schlucht. Ein Tipp: Für weniger erfahrene Wanderer bietet sich dieser Weg auch als Weg auf den Gipfel an.