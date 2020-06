Haben Sie so etwas schon erlebt? Wenn nicht, dann trifft das bestimmt auf etliche Personen aus Ihrem Bekanntenkreis zu. Denn in Wien sperren sich täglich zahlreiche Menschen aus den eigenen vier Wänden aus.

Oft reicht ein Windstoß aus, wenn man gerade nur den Müll vor die Wohnungstür stellen wollte. Dann fällt die Tür ins Schloss, und man steht womöglich im Pyjama am Gang. Oder vielleicht sind Sie schon einmal spätabends nachhause gekommen, und dann war der Schlüssel weg? Andernfalls kann der Schlüssel auch im Schloss abbrechen. Auch dieser Fall kommt nicht selten vor. Denn das Türschloss kann defekt sein. Andererseits kann auch der Schlüssel abgenutzt sein. Doch auf jeden Fall, ist man auch in dieser Situation auf professionellen Service vom Schlüsseldienst Wien angewiesen.

Besonders dringend wird die Sache, wenn in der Wohnung gerade die Milch anbrennt. Doch auch dann, wenn sich ein unbeaufsichtigtes Kleinkind im Inneren befindet. In solchen und ähnlichen Notfällen ist schnelles und professionelles Handeln gefragt. Zudem erfordert diese Situation einen vertrauenswürdigen und seriösen Aufsperrdienst Wien.

Und zwar einen, der Ihre Notlage nicht schamlos ausnutzt. Daher sollten Sie auf der Suche nach einem Schlüsselnotdienst vorsichtig sein. Anstatt den Erstbesten anzuheuern, achten Sie auf bestimmte Merkmale eines seriösen Anbieters.

Auf der Suche nach dem passenden Schlüsseldienst in Wien?

Im Notfall kann man oft nicht wissen. Und zwar wem man trauen soll.

Wenn man nicht aufpasst, kann es einem wie Frau K. aus Wien Leopoldstadt ergehen. Wollen Sie ihre Geschichte hören? Dann passen Sie auf:

Die alleinstehende alte Dame hatte sich aus ihrer Wohnung ausgesperrt. So weit so gut. Doch dann hat sie den erstbesten Schlüsseldienst gerufen. Was dann? Nach einer Stunde Wartezeit wurde sie von einem vermeintlichen "Profi" besucht. Dieser verlangte vorab eine Anzahlung von 500,- Euro. Und zwar noch bevor er sich die zugefallene Tür überhaupt angesehen hatte.

Anschließend begann er Türbeschlag und Türschloss mit einer Flex zu bearbeiten. Dabei demolierte er die gesamte Wohnungstür. Ja, der Nothelfer beschädigte die Wohnungstür mutwillig. Doch war die Tür nach 60 Minuten immer noch nicht offen. Erst als ein Nachbar vorbeikam um nach dem Rechten zu sehen, ergriff der vermeintliche Aufsperrdienst die Flucht. Der Nachbar rief daraufhin den Wiener Schlüsseldienst Schlüsselmax. Und was tat der Schlüsselmax? Er konnte die Wohnungstür innerhalb von 2 Minuten problemlos öffnen. Doch die ahnungslose Frau K. bekam den Betrüger nie wieder zu sehen.

Das ist einer von zahlreichen Fällen von Abzocke durch unseriöse Anbieter von Aufsperrdiensten in Wien. Diese sind weder qualifiziert noch gut ausgerüstet.

Doch es gibt auch sichere Adressen für Schlüsseldienste in Wien. Also können Sie unbesorgt sein. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, haben wir eine Liste von kompetenten und verlässlichen Wiener Aufsperrdiensten erstellt.

Wir empfehlen folgende Anbieter:

24h Notdienst +43 676 625 76 25

zVg Schlüsselmax

Macht der Schlüssel knax, ruf den Schlüsselmax! Dieser seriöse Wiener Schlüsseldienst mit 24h Notdienst ist kompetent und zuverlässig. In Wien hat sich der Schlüsselmax seit vielen Jahren bewährt. Denn hier handelt es sich um einen seriösen und zertifizierten Anbieter, der mehrfach empfohlen wird, unter anderem auch noch den Interkey Gütesiegel besitzt . Noch etwas: Kunden der Wiener Städtischen und der Donauversicherung aufgepasst! Für Sie gibt es kostenlose Türöffnungen von Schlüsselmax!

"Heute meine Tür aufgesperrt, schneller und freundlicher Schlüsseldienst, sehr Sympathisch und insbesondere ehrlich. Dankeschön"

24h Notdienst +43 (1) 361 85 55

zVg Schlüssel24

Schlüssel24 steht für schnellen und professionellen Service rund um die Uhr in ganz Wien. Mitarbeiter dieses Anbieters sind auf beschädigungsfreie Öffnungen aller Türarten und Schlösser spezialisiert. Zudem ist Schlüssel24 der Experte für saubere und sichere Schlosswechsel! Schnelle Anfahrt und seriöse Fixpreise sind hier ebenfalls garantiert!

"Schnelle Anfahrt, Tür ohne irgendwelche Schäden aufgesperrt. Kann man nur weiterempfehlen!"

24h Notdienst +43 677 619 946 62

zVg Schlüsselnotdienst Wien

Der Schlüsselnotdienst Wien ist der Wiener Schlüsseldienst mit Herz! Denn dieser seriöse Schlüsseldienst bietet einen stabilen Fixpreis von 95,- Euro für Türöffnungen bei Tag und Nacht, sowie an Wochenenden. Hier müssen Sie nicht auf die Uhr schauen wenn Sie eine Türöffnung brauchen. Denn der Preis bleibt gleich. Dabei gibt es garantiert kurze Wartezeiten und die Bewertungen sprechen für sich!

"Habe mein Schloss austauschen lassen. Ein Termin wurde mir schon nach einer Stunde zugesagt. Zusätzlich gab es eine kostenlose Sicherheitsberatung. Ein toller Schlüsseldienst mit viel Sympathie."

24h Notdienst +43 664 580 59 59

zVg SchlüsselEva

SchlüsselEva ist der Wiener Schlüsseldienst und Aufsperrdienst, dem die Frauen vertrauen. Im Notfall zeichnet sich SchlüsselEva durch Schnelligkeit, Kompetenz und Fachwissen aus. Außerdem steht sie für absolute Diskretion und Höflichkeit. Zudem ist dieser Aufsperrdienst lokal und zentral gelegen. Auch die Preisgestaltung ist seriös und transparent. Hier zahlen Sie faire Fixpreise für schnelle und beschädigungsfreie Türöffnungen!

“Dieser Schlüsseldienst und das Team haben in der Notsituation einen tollen Job geleistet. Schnell, professionell und höflich. Ich empfehle sie an jede Frau weiter."

24h Notdienst +43 664 490 43 23

zVg Günstiger Schlüsseldienst

Beim günstigen Schlüsseldienst in Wien zählen ehrliche Fixpreise statt falscher Versprechen! Das ist ein Service, auf den Sie sich rund um die Uhr verlassen können. Dieser Wiener Aufsperrdienst und sein qualifiziertes Team, haben die beste Lösung für all Ihre Schlüsselprobleme. Und das zum günstigen Preis!

"Günstige Preise, kurze Wartezeit, keine versteckten Kosten und freundliche Arbeiter."

zVg Aufsperrdienst24

Das Unternehmen Aufsperrdienst24 hat sich in kurzer Zeit bereits als professioneller und kompetenter Nothelfer in allen Schlüsselpannen bewährt. Dieser Schlüsselnotdienst ist auf schnelle und beschädigungsfreie Aufsperrungen rund um die Uhr spezialisiert! Und das zu günstigen und transparenten Bedingungen!

"Der Mitarbeiter von Aufsperrdienst24 war schnell und effizient. Bin sehr zufrieden, vielen Dank!"

24h Notdienst +43 (1) 212 60 83

zVg M&C Sicherheitstechnik

Die Marke M&C steht für höchste Qualität und absoluten Schutz in Sachen Sicherheitstechnik. Dasselbe kann man auch vom dazugehörigen M&C Schlüsseldienst und Aufsperrdienst in Wien behaupten. Dieser zentral gelegene Schlüsselnotdienst ist 24/7 erreichbar und in ganz Wien unterwegs. M&C Aufsperrdienst steht für kurze Wartezeiten, seriöse Fixpreise und saubere Arbeit vom Experten!

"Sehr freundlicher Mitarbeiter; keine lange Wartezeit; Sicherheitstür ohne Beschädigung geöffnet; keine versteckten Kosten; transparente Festpreise wie auf der Webseite!"

Mit diesen Adressen sind Sie auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Auch wenn Sie jemals eine Schlüsselpanne in Wien haben sollten. Dann können Sie sich getrost an einen der hier empfohlenen Wiener Schlüsseldienste wenden. Denn mit diesen Kontakten geraten Sich mit Sicherheit an einen vertrauenswürdigen Schlüsselnotdienst in Wien!

Merkmale die einen seriösen Schlüsseldienst in Wien ausmachen

Doch wie findet man auf die Schnelle einen seriösen und professionellen Schlüsseldienst? Und zwar einen der auch günstige Preise verrechnet? Diese Frage ist oft nicht so leicht zu beantworten. Denn das Angebot ist groß und die Werbetrommel laut. Doch einige Fachartikel wie unser Ratgeber bieten Orientierungshilfe. Auch wir helfen Ihnen auf der Suche nach dem Wiener Aufsperrdienst Ihres Vertrauens:

1. Der Name

Nehmen Sie die ersten Suchergebnisse auf Google unter die Lupe. Denn oft sind das bezahlte Anzeigen. Insofern haben diese meist wenig zu bieten. Ob ein Wiener Aufsperrdienst also nur auf Abzocke aus ist, oder ob er wirklich qualifiziert ist? Das kann schon sein Name verraten. Denn manche unseriösen Anbieter verbergen sich hinter kryptischen Pseudonymen oder Abkürzungen. Im Telefonbuch sollten Sie auch die Anzeigen meiden, die mit "AAA" beginnen. Auch das ist nur ein Trick. Und zwar um möglichst auf der ersten Seite zu gelistet zu werden.

2. Die Adresse

Weiters achten Sie auf die Lokalität eines Anbieters. Denn ein lokaler Wiener Anbieter ist auf jeden Fall vertrauenswürdiger. Dahingegen sind Dienstleister mit unbekannten oder entfernten Standorten dubios.

Schließlich beeinflusst das auch die Anfahrtskosten. Denn bei langer Anfahrt können die Transportkosten astronomische Ausmaße annehmen. Demnach ist auf der Website des Anbieters der Standort zu überprüfen. Erst dann wissen Sie sicher ob es sich um ein lokales Wiener Unternehmen handelt.

Wie man den Standort herausfinden kann? Das ist ganz leicht. Diese Information sollte unter Impressum oder Kontakt auf der Website zu finden sein. Und wenn es kein Impressum gibt? In dem Fall ist die Website auch nicht seriös.

Noch ein Rat: Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die Vorwahl der Notrufnummer. Denn auch hierbei handelt es sich oft um ein Täuschungsmanöver. Wie das geht? Und zwar lassen einige Anbieter ihre Anrufe über eine Wiener Firma weiterleiten. Doch sie selbst sind irgendwo anders stationiert. Dann müssen Sie womöglich Stunden warten. Und zwar nur damit der Aufsperrdienst die Tür innerhalb von zwei Minuten öffnen kann.

3. Das Erscheinungsbild

Auch das Auftreten vom Aufsperrdienst Wien ist wichtig. Zum Beispiel sagt die Website vom Wiener Schlüsseldienst viel aus. Ob sie seriös und durchdacht wirkt? Das kann Ihnen Ihr Bauchgefühl sagen! Haben Sie den Eindruck von einem professionellen Auftritt? Oder handelt es sich um einen Dschungel von Werbeanzeigen und Pop-ups? Auch wenn sich Standort und Identität des Unternehmens erkennen lassen. Dann ist das ein gutes Zeichen.

Doch das ist noch nicht alles. Denn zusätzlich zählt auch ein Eindruck am Telefon. Zum Beispiel ist es nicht gut wenn Sie an Callcenter geraten. Denn dieser leitet Sie womöglich ganz woanders hin weiter. In dem Fall lassen Sie lieber die Finger von dem Schlüsseldienst. Stattdessen achten Sie auf freundliche und kompetente Betreuung am Telefon.

Außerdem interessiert sich ein seriöser Schlüsselnotdienst für Ihre Identität. Sie wollen wissen warum? Denn aus Vorsicht öffnet er nicht jedem Auftraggeber jede Tür. Stattdessen lässt er sich vorab zumindest einen Ausweis zeigen. Denn auch das ist ein Zeichen für Professionalität.

4. Die Preisfrage

Nun kommen wir zur Kostenfrage. Da ist es ganz klar: Ein seriöser Wiener Aufsperrdienst hat nichts zu verbergen. Finden Sie nicht auch? Deshalb achten Sie auf Transparenz. Und zwar auf Transparenz bei der Preisgestaltung. In diesem Sinne sind folgende Fragen zu klären: Ob die Preise der Dienstleistungen auf der Website aufgelistet sind? Weiters achten Sie darauf, ob es Fixpreise sind. Denn wage Angaben lassen viel Interpretationsfreiheit zu. Also seien Sie bei "Ab"-Preisen vorsichtig.

Nun zum nächsten Punkt. Wie geht man vorsichtig vor? Auch das ist einfach. Und zwar lassen Sie sich den Preis für den Service auch telefonisch bestätigen. Denn ein seriöser Aufsperrdienst sollte hier getrost Auskunft geben. Demnach seien Sie skeptisch, wenn sich der Anbieter weigert. Denn das ist verdächtig.

Auch wenn mit extrem günstigen Preisen geworben wird. Auch dann sollten Sie genau hinschauen. Denn im Zweifelsfall handelt es sich dabei um unseriöse Lockvogel-Angebote!

So kann es vorkommen, dass sich ein besonders günstiger Schlüsseldienst am Ende als schlimme Preisfalle entpuppt. Zum Beispiel demolieren manche sogenannte "Experten" ein Türschloss mit Absicht. Und zwar um dem Kunden einen neuen Zylinder verkaufen zu können. Können Sie das glauben? So ist es!

Außerdem tauchen dann im Nachhinein auf einmal etliche Zusatz- und Nebenkosten auf. Und das ist eine Überraschung. Denn diese wurden anfangs verschwiegen. Dann fallen mitunter Rechnungen von 900,- Euro für eine Arbeit an. Und zwar für eine Arbeit, die unter anderen Umständen nicht mehr als 100,- Euro gekostet hätte.

Doch keine Sorge. Denn wir klären Sie auf. Zuerst müssen Sie wissen, dass es je nach Arbeitsaufwand und Region große Unterschiede für Preise von Schlüsselnotdiensten gibt. Doch gibt es Richtlinien, an denen Sie sich orientieren können:

Tür ist nur zugefallen: In diesem Fall verrechnet ein seriöser Schlüsseldienst Preise zwischen 60,- und 180,- Euro.

Tür ist verriegelt: Folglich gestaltet sich die Öffnung schwieriger. Also kostet der Service entsprechend mehr. Doch auch hier zahlen Sie nicht mehr als 250,- Euro.

Noch Fragen? Ja, diese Preiskategorien beinhalten auch Anfahrtskosten und zumindest eine 20-minütige Arbeitszeit vor Ort. Somit gibt es keine Extrakosten. Allerdings kann ein besonders komplizierter Fall einen Preiszuschlag erfordern. Zum Beispiel kann das eine abgesperrte Sicherheitstür sein. Dann ist mit zusätzlichen Kosten von mindestens 50,- zu rechnen.

Darüber hinaus gilt das auch zu Uhrzeiten außerhalb der gewöhnlichen Geschäftszeiten- Auch dann fallen Preiszuschläge zwischen 20,- und 50,- Euro an. Übrigens gilt das auch für Einsätze am Abend, nachts oder an Sonn- und Feiertagen.

Tipp: Klären Sie mit Ihrer Versicherung ab, ob Sie im Notfall Kosten für den Schlüsseldienst übernimmt. Doch achten Sie dabei auf die genauen Konditionen!

Wie läuft eine professionelle Türöffnung ab?

Sie wollen wissen wie ein Schlüsseldienst arbeitet? Das ist gut. Denn so schützen Sie sich vor Betrügern. Schließlich kann man Ihnen dann nicht mehr so leicht etwas vormachen.

Daher sagen wir Ihnen worauf es ankommt:

Beschädigungsfreie Türöffnung

Ein erfahrener und qualifizierter Aufsperrdienst Wien sorgt für eine möglichst zertstörungsfreie Öffnung Ihrer Tür. Wie er das macht? Zu diesem Zweck ist Training und Expertise erforderlich.

Doch in manchen Fällen ist die Zerstörung des Türschlosses nicht zu umgehen. Daher unterscheidet man in der Regel zwischen zerstörenden und zerstörungsfreien Methoden beim Aufsperren von Türen. Zu den zerstörenden Methoden gehört das Aufbohren vom Türschloss. Doch die Türe selbst darf dabei keinen Schaden erleiden. Außerdem baut der Monteur dann gleich ein neues Türschloss ein.

Doch nun zu den zerstörungsfreien Methoden. Hierzu ist viel Fachwissen sowie spezielle Werkzeuge notwendig. Denn mit diesen lassen sich Schließzylinder manipulieren. Und zwar damit man sie auch ohne Schlüssel öffnen kann. In manchen Fällen verwendet man auch einen Schlagschlüssel. Denn damit kann man im Inneren des Schlosses Vibrationen auslösen. Folglich öffnet sich auch hier das Schloss. Jedenfalls wird das Schloss auch in bei dieser Perkussionsmethode nicht beschädigt.

Deshalb seien Sie auf der Hut vor einem Aufsperrdienst, der sofort einen Schlosstausch vorschlägt. Denn das kann ein Profi in vielen Fällen vermeiden.

Dauer der Türöffnung

Wie lange ein Schlüsseldienst für eine Türöffnung dauert? Das ist eine wichtige Frage. Doch hängt die Dauer von der Beschaffenheit von Tür und Türschloss ab. Außerdem kann sich die Sache verzögern. Und zwar wenn die Tür ein Balkenschloss oder Zusatzschloss aufweist. Oder auch dann, wenn es sich um eine Sicherheitstür handelt. Doch in den meisten Fällen ist die Sache in wenigen Minuten erledigt. Jedenfalls geht man meist von zwei Ausgangssituationen aus:

1 - Die Tür ist nur zugefallen

In diesem Fall erfolgt die Türöffnung oft in weniger als zwei Minuten. In der Regel ist dieser Fall also keine große Herausforderung für einen Schlüsselnotdienst.

2 - Die Tür ist abgesperrt

Dieser Fall kommt ebenfalls oft vor. Außerdem erfordert er mehr Fingerspitzengefühl und Erfahrung. Zudem ist für diese Öffnung spezielles Werkzeug notwendig. Dementsprechend dauert das Öffnen in diesem Fall etwas länger und fällt auch teurer aus.

Ein Fall für den Schlüsseldienst Wien

Doch ein professioneller Schlüsseldienst in Wien kann noch viel mehr. Wollen Sie wissen worum es geht? Dann verraten wir Ihnen welche nützlichen Service-Leistungen ein Aufsperrdienst Wien außerdem anbietet!

Zum Beispiel kümmern sich Aufsperrdienste auch um professionellen Einbruchschutz.

In diesem Sinne gibt es umfassenden Service rund um Verkauf und Montage der neuesten Sicherheitstechnik. Das betrifft auch das Nachrüsten von Wohnungs- oder Haustüren. Dann montiert der Aufsperrdienst Zusatzschlösser oder plant eine ganze Schließanlage.

Doch Aufsperrdienste kümmern sich auch um die Sicherung von Fenstern, Balkon- oder Terrassentüren. Außerdem vertreiben Fachbetriebe auch elektronische Schließsysteme. Doch das war noch nicht alles. Denn mitunter installieren Schlüsseldienste auch Alarmanlagen. Sonst noch Wünsche?

Grundsätzlich kann Sie ein professioneller Schlüsseldienst kompetent zum Thema Einbruchschutz beraten. Zudem leistet er auch fachgerechte Soforthilfe nach einem Einbruch.

Noch etwas. Brauchen Sie ein neues Türschloss? Dann führt ein kompetenter Schlüsseldienst auch Schlosswechsel aller Art durch. Doch kann ein Experte auch defekte Schlösser reparieren oder warten. Wobei der Dienstleister hochwertige Sicherheitsprodukte im Vertrieb anbietet.

Damit nicht genug. Denn Aufsperrdienste sind auch die richtige Adresse, wenn es ums Nachmachen von Schlüsseln geht. Dazu haben sie die notwendigen Maschinen und Werkzeuge.

Im Allgemeinen sind Schlüsseldienste mit Schlosserei betrieb für alle Schlüsselfragen und Anliegen rund um Schloss und Riegel im Einsatz.

In folgenden Situationen ist kann ein Wiener Aufsperrdienst helfen

Der Schlüssel ist im Schloss abgebrochen

In dem Fall sieht ein erfahrener Schlüsselnotdienst die beste Lösung vor. Denn ein Profi kann die abgebrochenen Schlüsselteile aus dem Türschloss entfernen. Und zwar tut er das mithilfe eines Spezial-Werkzeugs. Also versuchen Sie das besser nicht selbst. Denn nur die fachgerechte Handhabung kann einen Schaden am Schließzylinder verhindern. Und wenn Sie im danach noch einen neuen Schlüssel brauchen? Dann nimmt der Aufsperrdienst auch das in die Hand. Denn dann kann er Ihnen einfach einen neuen Schlüssel anfertigen.

Der Schlüssel ist verloren gegangen oder wurde gestohlen

Haben Sie Ihren Schlüssel in Wien verloren? Das kann schneller passieren als man denkt. Also keine Panik! Denn auch hierzu hat der Profi eine Lösung. Wollen Sie wissen welche? Dann passen Sie auf: Der Aufsperrdienst Ihres Vertrauens sorgt für eine möglichst beschädigungsfreie Türöffnung. Anschließend übernimmt der Experte auch die Anfertigung eines neuen Schlüssels. Was will man mehr, oder?

Doch in manchen Fällen kann hier ein Schlosswechsel erforderlich sein. Das darf man nicht vergessen. Denn man weiß nie, in welche Hände ein verlorener Schlüssel geraten kann. Mitunter gibt es am Schlüsselbund auch ein Indiz auf Ihre Adresse. Dann kann ein Türschloss Tausch aus Sicherheitsgründen ratsam sein. Auch hier leistet ein seriöser Schlüsselnotdienst Wien kompetente Arbeit. Und zwar kommt die zu vernünftigen Preisen.

Einbrecher waren da!

Wenn der Einbruch schon passiert ist? Dann steht man mit Sicherheit zunächst einmal unter Schock. Doch auch in dieser Situation kann ein kompetenter Schlüsseldienst Wien helfen. Und zwar leistet er dann professionelle Sorforthilfe nach einem Einbruch. In diesem Sinne übernimmt der Schlüsselnotdienst die erforderliche Erstabsicherung am Einbruchsort.

Auch bringt der Profi das nötige Fachwissen mit. Wozu wollen Sie wissen? Die Antwort ist einfach. Und zwar um diverse Schäden an Schloss und Riegel festzustellen und zu beheben. Auch wenn es sich nur um einen misslungenen Einbruchsversuch gehandelt hat. Dennoch hat zumindest das Türschloss den ein oder anderen Schaden davontragen.

Somit kann ein kompetenter Aufsperrdienst Wien Ihr Zuhause wieder sicher machen!

Türschloss ist defekt

Auch der beste Schließzylinder ist den Zeichen der Zeit ausgesetzt. Denn Wind und Wetter, sowie starke Belastung, können der Mechanik mit den Jahren zusetzen. Dann kann es vorkommen, dass ein Türschloss plötzlich klemmt oder einen anderen Defekt aufweist. Vielleicht haben Sie das schon erlebt?

Jedenfalls ist hier ein Expertenrat einzuholen. Welche Frage tut sich auf? Ob sich die Reparatur rentiert? Oder steht ein Schlosswechsel an? Das kann ein kompetenter Wiener Aufsperrdienst sofort einschätzen. Denn für solche Fälle ist er immer vorbereitet.

Dann kann der Fachmann einen schnellen und sauberen Türschloss Tausch durchführen. Im Bestfall kann Ihnen der Experte passende Schließzylinder anbieten. Und zwar vertreibt er Modelle verschiedener Sicherheitsstufen. Dann können Sie zwischen hochwertigen Sicherheitszylindern und anderen Sicherheitsprodukten wählen. Je nachdem ob es sich um einen Notfall handelt. Andernfalls wollen Sie einen Wunschtermin beantragen? Beides ist möglich.

Aufrüsten und Nachrüsten von Fenstern und Türen

Gerade wenn es um den Schutz von Familie oder Besitz geht. Dann will man keine Kompromisse eingehen. Denn da ist nur der beste Schutz gut genug. Doch neue Errungenschaften von Sicherheitstechnik und Einbruchschutz steigern nicht nur die Sicherheit von Familienhäusern, Hotels und Produktionsstätten. Wussten Sie das? Denn mit der geeigneten Schließanlage verbessert sich auch die Organisation und der Komfort in der Nutzung. Ja so ist es. Schließlich ermöglichen gute Schließanlagen ein Höchstmaß an Zugangskontrolle, Transparenz und Effizienz. Und zwar kommt all das gepaart mit absoluter Sicherheit.

Professionelle Wiener Schlüsseldienste sind hier als Experten für Sicherheitstechnik und Einbruchschutz zuständig. Also wenn Sie fachgerechte Beratung wünschen. Dann kontaktieren Sie einfach den Fachmann. Denn der Schlüsseldienst Wien weiß bestimmt welche Sicherheitsvorkehrungen passen. Und zwar als beste Lösung für Ihre Fenster und Türen.