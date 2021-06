Auf den Spuren von Kaiserin Maria Theresia führt der Themenweg „Nadelburg Rundgang“ zu den Anfängen der Industrialisierung. An Schautafeln vorbei, kann man die vielen Sehenswürdigkeiten der Nadelburg besuchen. Der Ausgangspunkt dabei ist das Adlertor.

Der Themenweg kann alleine gegangen werden oder man besucht eine ca. 1,5 stündige Führung mit Erklärungen zur Geschichte, interessanten Details und Anekdoten. Geführt wird in die Theresienkirche, durch die Arbeitersiedlung, am ehemaligen Gasthaus vorbei in das Fabrikareal, von dort in den Herrschaftsbereich und abschließend um den Teich zur ehemaligen Wasserburg. Gerne werden Führungen für Gruppen organisiert.

Bereits fixierte Führungstermine sind in der Trafik Andreas Kornfell am Hauptplatz auch ausgehängt. Die Teilnahme ist kostenlos, Treffpunkt ist das Adlertor.

Einblicke in die Industriegeschichte

Das private Museum der Nadelburg zeigt Einblicke in eine faszinierende Industriegeschichte. Die historisch wertvolle Sammlung wurde vom örtlichen Historiker Franz Gehrer im Jahr 1984 zugänglich gemacht.

Die Ausstellung umfasst konkrete historische Ansichten von Lichtenwörth, der Nadelburg und des Fabrikareals sowie Dokumente, Pläne und eine große Anzahl an einst hier produzierten Fabrikaten. Durch kontinuierliche Erweiterung der Sammlung stehen aktuell 250 m² an Ausstellungsfläche zur Verfügung.

Kontakt Themenweg

Franz Ofner-Winkler

+43 664 157 6908

franz.ofner-winkler@outlook.com

Kontakt Museum

Robert Bachtrögl

info@nadelburgmuseum.at