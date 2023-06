Die ClariArte spielt 4x4!

Sie bringen Highlights der letzten Jahre und Stücke aus ihrem neuen Programm „Lieben Sie Wien…?“ mit. Das zweite große Konzert wird vom Ensemble „folksmilch“ am 24. August im Schlosshof gestaltet. Eddie Luis, Klemens Bittmann und Christian Bakanic treffen auf den Klarinettisten Milos Milojevic. Zu hören ist BEST of folksmilch. Der Volxmusikabend mit 4 VoksmusikantInnen als styriette begeistert wie die Session Night mit dem „Murtal Jazztrio“, die aber zu viert kommen. Der Sommernachtstraum und eine Klarinettenmatinee mit den KursteilnehmerInnen, sowie das Abschlusskonzert mit dem 4. Ari Kummer Preis im Rittersaal komplettieren diese 9 Tage. Karten: Ö-Ticket.

