Die „Blue Mondays“ sind aus dem Thermalbad nicht mehr wegzudenken. Von 8. Juli bis 19. August wird zu insgesamt sechs kulturellen Schmankerl eingeladen.

Astrid Knie Astrid Knie

Den Beginn macht die Band „5/8erl in Ehr‘n“. Sie treten mit ihrem Programm „Duft der Männer“ auf und bieten ihrem Publikum eine spezielle Klangfarbe, die vom Wienerlied bis hin zu Grooves aus Soul und Blues reicht.

zVg zVg

Miller Anderson, einer der letzten noch lebenden Musiker, die beim Woodstock-Festival vor 50 Jahren aufgetreten sind, rockt noch immer samt Band weltweit die Bühnen. Als Mitbegründer von Woodstock ist Miller damals als Gitarrist der Keef Hartley-Band aufgetreten. Am 15. Juli tritt er nun mit seiner Band im Thermalbad Bad Fischau auf und nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise in die späten 60er.

Ein Ausflug in die Welt der Opern wird am 22. Juli unternommen. Die Bad Fischau-Brunnerin Elisabeth Flechl will mit ihren Freunden Nina Maria Edelmann, Paul Armin Edelmann und Sebastian Reinthaller für einen musikalischen Hochgenuss sorgen.

zVg zVg

Den zweiten Kulturmonat August eröffnet der Wiener Musiker Harri Stojka. Der Meister-Gitarrist covert die Songs der Jahrhundertband „The Beatles“ auf eine ganz einzigartige Weise. Harri Stojka at his best – diesmal mit den besten Liedern der Beatles.

Alex Ligterwood und Tony Lindsay, beide Originalmitglieder der Band „Santana“ sind ebenfalls Teil der „Blue Mondays“. Gemeinsam mit Hamburger Musikern bieten sie mit der Band „The Magic of Santana“ eine einzigartige Reise durch die Welt des lateinamerikanischen Gitarristen.

Den Abschluss macht das die „The Mojo Bluesband“ mit den Gastmusikern Gisele Jackson, Pete Art, Petra Toyfl, Lisi Stiger und Zom Müller.