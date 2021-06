Mit der Errichtung des „Sconarium“ setzte die Gemeinde Bad Schönau einen weiteren Meilenstein für die Entwicklung als Kulturstandort. Neben einer interaktiven Ausstellung rund um die Anwendung und Wirkung der Bad Schönauer Kohlensäure, beherbergt das „Sconarium“ auch einen Saal mit 260 Sitzplätzen, der das Zentrum des örtlichen Kulturgeschehens bildet.

In diesem Jahr sind viele namhafte Künstler in Bad Schönau zu Gast. Den Auftakt der Veranstaltungsreihe bildete Folke Tegetthof am 11. Juni mit seiner „Schule des Zuhörens“. Zu den weiteren Highlights zählt das Vocalensemble „Il Canto“ am 25. Juni, das A-Capella-Gesang auf höchstem Niveau bietet.

Die Klaviervirtuosen Eduard & Johannes Kutrowatz treten am 2. Juli auf. Eine Lesung mit Maresa Hörbiger und Robert Lehrbaumer (Klavier) gibt es am 10. September. Das Kabarett-Traumpaar Weinzettl& Rudle gastiert am 2. Oktober in Bad Schönau.

Auch regionale Künstler fanden ihren Platz im Kulturprogramm: Die Kabarettistin Evelin Pichler mit ihrem Programm „VIP – Very Important Pichler“ am 23. Juli sowie der Wienerliedmusiker Klaus Steurer mit seinem Wienerlied-Duo „16er Buam“ am 21. August.

Das jährlich stattfindende Erzählkunstfestival „fabelhaft!NIEDERÖSTERREICH“ gastiert von 24. bis 26. Oktober in Bad Schönau.

Der Ausklang wird von Roland Batik & Franz Baldauf, am 6. November, mit dem Programm „Klangbilder“ sowie von der „Harald Handler Jazz-Group“, am 12. November, gestaltet. Als Einstimmung auf das Weihnachtsfest gastieren am 27. November Herbert Steinböck und Thomas Strobl mit ihrem Programm „Weihnachts-Trallala“.