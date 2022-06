Seelenbaumeln & Herzerblühen

Werbung

Mediterranes Flair, Wellness am Gaumen und auf der Haut und neue Wege zu ganzheitlichem Wohlbefinden: Eingebettet in die sanfte Hügellandschaft des steirischen Thermen- & Vulkanlandes finden Gäste im Ayurveda Resort Mandira tiefgreifende Erholung im Spa und in der Natur, bei ausgedehnten Rad- & Schmankerl-Touren ebenso wie in den tiefenentspannenden Rückzugsorten des blühenden Mandira-Gartens, im Heilthermalwasser und bei Holistic Ayurveda Behandlungen.

Die Steiermark und Ayurveda vereinen sich zudem zu einem einzigartigen Genusserlebnis in der Mandira-Kulinarik: in Form der Ayurveda Vollpension (für Kurgäste in Stufen an die Bedürfnisse und die Konstitutionen adaptiert) oder der steirisch frischen Lebensfreude Vollpension.

Körper, Geist und Seele im Einklang

„Mit Holistic Ayurveda bringen wir Körper, Geist und Seele ins Gleichgewicht, um ein glücklicheres Leben in einem gesünderen Körper zu führen“, erklärt Holistic Ayurveda Mastermind Christina Mauracher. Holistic Ayurveda basiert auf den ältesten Heilmethoden der Welt und kombiniert diese mit innovativen komplementär- und schulmedizinischen Diagnose- und Therapieverfahren.

Durch die Vielseitigkeit und die ganzheitliche Herangehensweise eröffnen sich neue Perspektiven für nachhaltige Gesundheit und ganzheitliches Wohlbefinden von Körper bis Seele.