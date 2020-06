Bad Waltersdorf hetzt nicht, übertreibt nicht und springt nicht auf jeden Trend auf.

Im klimatisch bevorzugten Hügelland der Oststeiermark gelegen, begeistert die Region Bad Waltersdorf mit Natürlichkeit: Thermalwasser, das aus der Erde sprudelt, Bewegungsangebote für drinnen und draußen, sowie ein abwechslungsreiches Freizeit- und Genussangebot. Aufgehalten wird man hier höchstens von einem guten Gespräch mit den Bad Waltersdorfern, nicht im Stau.

Wir wollen ja nicht angeben. Aber: 2 Thermen.

1975 wurde in Bad Waltersdorf nach Öl gebohrt. Statt auf schwarze Gold stieß man auf einen anderen Schatz: heiße, heilende Quellen. Tanken Sie Kraft in der Heiltherme oder haben Sie in der H2O-Kindertherme als Familie sehr viel Spaß zusammen.

Gäste kommen zum Entspannen, Bewegen und Regenerieren

Die Region Bad Waltersdorf bietet hochkarätige Unterkünfte und die freundliche Beherbergung in Gasthöfen und Privatzimmern. Auch ein ganzjährig geöffneter Campingplatz heißt Besucher willkommen. Kulinarisch werden Sie gerne mit typisch steirischen Spezialitäten in den urigen Buschenschenken und Heurigen, mit nationalen und internationalen Gerichten in den Haubenrestaurants, Gaststätten und Dorfgasthäusern verwöhnt.

Sportbegeisterte kommen auf zahlreichen Wander-, Smovey- und Laufstrecken auf ihre Kosten. Beliebt sind auch der Bogenparcours und der Kletterpark. Wer Lust auf ein Kräftemessen hat, stellt sein Können am Tennis-, Golf- oder Fußballplatz unter Beweis.

Wie viele Arten Rad zu fahren kennen Sie?

Wir in Bad Waltersdorf kennen unzählige.

Mit Freude im Gepäck radeln Hobbyradler zwischen Wäldern und Wiesen und erfahren die Gelassenheit des Ortes im wörtlichen Sinn. Genussradler steigen zwischen den Etappen beim Buschenschank ab und freuen sich über den Beweis, dass Sport und Genuss kein Widerspruch sind. Für die Profis unter den Radlern sind die anspruchsvollen Strecken rund um die 2-Thermenregion ideal zum Grenzen ausloten und Auspowern. Wer kein eigenes Rad dabei hat und sich zu den Spontanradlern zählt, schnappt sich das nächste Leihfahrrad und gleich noch ein paar Tourentipps von Ortskennern. Kurz gesagt: Wie auch immer Sie sich die Beine am Rad vertreten möchten – Bad Waltersdorf kennt viele Wege.

