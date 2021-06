Berge, Wasser und Wälder prägen das Bild des im Oberen Traisental gelegenen Hohenberg. Hier kann man die Natur bei den unterschiedlichsten Aktivitäten erfahren, sich mit regionalen Produkten kulinarisch verwöhnen lassen, Kultur im Einklang mit der Natur genießen und selbst kreativ tätig sein.

Wer Hohenberg besuchen möchte und dabei das Traisental mit all seiner landschaftlichen Schönheit in aller Ruhe „erfahren“ möchte, wählt den Traisentalradweg. Über 14 Kilometer des Radweges liegen im Gemeindegebiet Hohenberg. Er führt auf einer Länge von 111 Kilometer von Traismauer an der Donau nach Mariazell.

Bei Sonnenschein lädt das Café Bistro zu kleinen Mahlzeiten ein. Im Ortszentrum liegen das Gasthaus „Zur Post“, das Caféhaus „Café Schuh“ und die Pizzeria „Pizza Treff“. Abkühlung erwartet Besucher im beheizten Schwimmbad mit einem Nichtschwimmer- und einem Schwimmerbereich, Sprungbrett, Rutsche, Planschbecken, Hoppepuder-Hüpfkissen und einer großen Liegewiese, welche vom Wald umgeben ist.

Im Buffet werden Mittagsmahlzeiten und diverse kleine Speisen für Zwischendurch zubereitet. Es gibt auch einen Kurztarif für Radfahrer, daher ein Tipp: Nach dem Mountainbiken oder Rad fahren kann man sich mit einer erfrischenden Abkühlung im Freibad belohnen.

Einen Abstecher kann man zu den Naturschönheiten wie den Wasserfällen, dem Hinterbergteich oder der Seebachquelle machen. Wander- und Spazierwege warten darauf, erkundet zu werden. Die Mountainbike-Strecke Hinterberg bietet elf Kilometer lang eine schöne Aussicht.