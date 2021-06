Das Haus Eisenstein mit Hüttencharakter liegt auf 407m in den Fischauer Vorbergen, direkt neben der Eisensteinhöhle.

In zwei gemütlichen Gasträumen und einem schattigen Gastgarten verwöhnt Michael Hähnel die Gäste mit regionalen Schmankerln und bodenständiger Küche. Geöffnet ist jeweils von Do - So & Feiertags von 10-20 Uhr .

Kontakt

Brunn 206

2721 Bad Fischau-Brunn

www.eisenstein.haus

0650/6667695