Seebenstein: Freibad mit Ausblick.

Das Freibad in Seebenstein besticht durch seine wunderbare Lage in natürlicher Umgebung, direkt an der Waldgrenze. Eine große Liegewiese lädt zum Entspannen ein, zwei große Becken (davon ein Sportbecken mit Startblöcken) sorgen für Abkühlung. Wer es etwas waghalsiger mag, kann sich am Drei-Meter-Sprungturm versuchen. Eine pinke Wasserrutsche mit „Sprunghügeln“ macht vor allem den Jüngeren Spaß – zumal es sich um eine Doppelrutsche handelt! Und für die ganz Kleinen gibt es einen eigenen Kinderbereich mit Sonnensegel.

Und wenn der Hunger anklopft? Kein Problem! Das Freibad-Buffet ist vor allem wegen seiner Sommersalate und seines selbstgemachten Apfelstrudels berühmt. Unbedingt probieren!

zVg Freibad Seebenstein

Tipp: Vom Freibad aus hat man einen wunderbaren Blick auf die Burg Seebenstein, die etwas oberhalb des Ortes thront. Eine kleine Wanderung vor oder nach dem Besuch des Schwimmbads runden einen perfekten Urlaubstag ab.

2824 Seebenstein, Schlossweg 20

Eintritt: Erwachsene: 4 Euro; Kinder: 2,50 Euro

EVN Ladestation: 2824 Seebenstein, Schlossweg 18