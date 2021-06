EIN ERLEBNISREICHER TAG.

Einen ganzen Tag kann man verschiedenen Outdoor Aktivitäten in den Fischauer Vorbergen in der Nähe von Wiener Neustadt verbringen. Die Sektion des Österreichischen Alpenverein - Wiener Neustadt, bewirtschaftet in den Fischauer Vorbergen das „Das Eisensteinhaus“, eine Schauhöhle „Die Eisenstein-höhle“ und seit 2019 einen eigenen Klettersteig den „Bergkraxlersteig“ (Schwierigkeit A-D).



In diesem Gebiet gibt es auch viele gut markierte Wanderwege, die durch Schwarzföhrenwälder auf den aussichtsreichen Gipfel am Größenberg (605 m) führen. Sehenswert ist auch der ehemalige Marmorsteinbruch am Engelsberg.

An einem Tag hat man so die Möglichkeit, eine Vielfallt von verschiedenen Outdoor Aktivitäten zu absolvieren, wandern, eine Höhle besuchen, klettern am Klettersteig und als krönenden Abschluss kann man sich im Haus Eisenstein kulinarisch verwöhnen lassen!

Die Fischauer Vorberge - für aktive Freizeit-sportler ein lohnender Tagesausflug!