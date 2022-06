Einkehr in der Klamm

Werbung

Unter dem Motto „Gfrei mi, dass du do bist“ lädt die „Klammwirtin Schneebergland“ in der bekannten Johannesbach Klamm in Würflach in ihr Gasthaus ein. Do bis So und an Feiertagen ist das Lokal von 9-21 Uhr geöffnet. An diesen Tagen gibt es durchgehend warme Küche bis 20 Uhr, sonntags bis 19 Uhr. Die Speisekarte bietet für Groß und Klein etwas.