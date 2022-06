Entspannen & Entdecken

Werbung

Tradition trifft Trend in der österreichischen Küche. Gerne bieten wir Ihnen Erholung in unseren komfortablen Zimmern. Beruhigendes Plätschern des Feistritzbaches und Blick in unsere Bergwelt.

Termine:

Wirtshausquizabende: 22.7, 6. und 19.8. ab jeweils 20.30 Uhr.

Dämmerschoppen mit dem Musikverein Kirchberg am 9.7., 18.30 Uhr.

29.7 ab 20 Uhr, Liebesliederabend mit Roland Kaiser.

Gewandert und gejodelt wird am 8. und 9. 9. ab 9 Uhr.

Kontakt: 02641/2244

info@gasthof-st.wolfgang.at

www.gasthof-stwolfgang.at