Lichtenwörther Themenwege

Die Marktgemeinde Lichtenwörth blickt auf eine uralte Kulturgeschichte zurück. Das Dorf war immer Grenzort zu Ungarn und bereits in der Jungsteinzeit standen an der Leitha erste Ansiedlungen. Später siedelten sich die Römer hier an und um 1170 entstand der heutige Ort Lichtenwörth als Ansiedlung von Bauern.

Zusätzlich entwickelte sich ab 1750 auch die bemerkenswerte frühindustrielle Siedlung Nadelburg. Die Gemeinde Lichtenwörth hat diese Kulturgeschichte jetzt durch Themenwege zugänglich gemacht. Für Interessierte gibt es Führungen mit Erklärungen zur Geschichte, vielen Details und zahlreichen Anekdoten.

„Der Dorfweg“

Dieser neue Weg veranschaulicht und erklärt die Entstehung und das Wachstum des Dorfes über die Jahrhunderte. Von „Lutunwerde“ mit einigen Bauernhöfen, bis zur heutigen Marktgemeinde wird die Entwicklung an den Original-Schauplätzen dargestellt.

Mit den Führungen besucht man die Mühlzeile, den Edelleuthof, den Spernghof, das „Alte Haus von Lichtenwörth“, den Pfarrhof und die Pfarrkirche ebenso wie das Nußdorf. Vorbei an der ehemaligen Scheiterlege und den Hutweiden geht es zu den Quellen und zur alten Flachsröste. Dauer der Führung: 1,5-2 Stunden

„Der Nadelburg Rundgang“

Auf den Spuren von Kaiserin Maria Theresia führt dieser Weg zu den Anfängen der Industrialisierung. An Schautafeln vorbei, kann man die vielen Sehenswürdigkeiten der Lichtenwörther Nadelburg besuchen.

Der Ausgangspunkt dabei ist das Adlertor. Geführt wird in die Theresienkirche, durch die Arbeitersiedlung, am ehemaligen Gasthaus vorbei in das Fabrikareal zum „Langen Gang“, von dort in den Herrschaftsbereich und abschließend um den Teich zur ehemaligen Wasserburg. Dauer der Führung: 1,5-2 Stunden

„Auf den Spuren der Römer“

Dieser Themenweg führt durch das Grenzland der ehemaligen Monarchie und spannt einen Bogen durch die Jahrhunderte, von der Jungsteinzeit bis heute. Die Fundstellen der steinzeitlichen Besiedelung mit der Kultstätte und des bekannten Glockenbechers werden ebenso besucht, wie die Schauplätze der römischen Herrschaft.

Die leichte Wanderung durch die grüne Natur führt auch zur Leitha-Furt, bei welcher 1246 der letzte Babenberger fiel und der Weg für die Herrschaft der Habsburger frei wurde. Der Schauplatz des großen Wirbelsturmes von 1916 steht ebenso auf dem Programm wie das Endstück des Wiener Neustädter Kanales. Dauer der Führung: 2 Stunden