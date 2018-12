Logenplatz an der Donau.

Das Hotel-Restaurant „Zum goldenen Anker“ in Hainburg bietet charmante Gästezimmer im historischen Gasthof (1655) direkt am Donauradweg gelegen. Der Schanigarten am Donauufer, der Innenhof an der Stadtmauer und das Gewölbe laden zum Verweilen ein. Der Wohlfühlbereich im Romantikgarten mit Sauna und Räumen zum Entspannen und Kraftschöpfen erweitern das Angebot. Kostenfreier abgesperrter Parkplatz! Günstige Familienpakete für die Ferienwohnungen. Campingmöglichkeit.

Hotel-Restaurant „Zum goldenen Anker“ ***superior

+43(0)2165/64810

www.goldeneranker.at