Am 25. August eröffnet die „vienna clarinet connection“ gemeinsam mit Stimmakrobat Philipp Sageder im Schloss die 11. Ausgabe der ClariArte.

Das zweitgrößte Konzert bei diesem Event wird von Simone Kopmajer am 30. August gestaltet. Unter dem Titel „In the spirit of Jazz“ wird sie mit dem amerikanischen Klarinettisten Terry Myers ihre neue CD präsentieren.

Getanzt, gesungen und gespielt wird im Gastgarten Pack, wo die philharmonischen Bradler volxmusikalisch unterwegs sein werden. Ein Kinderkonzert, die Session Night mit der Big Band Hartberg, der Sommernachtstraum mit den Teilnehmern, das Abschlusskonzert im Rittersaal komplettieren diese neun Tage.

Vorverkaufskarten für die ClariArte sind in allen steirischen Sparkassen, dem Bürgerservice der Stadtgemeinde Hartberg und bei Ö-Ticket erhältlich.

Stadtgemeinde Hartberg, Hauptplatz 10, 8230 Hartberg.

03332/603-120

www.clariarte.at