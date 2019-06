Ab ins Hartbergerland, heißt es diesen Sommer! Die gemütliche Stadt Hartberg und das Hartbergerland laden zur Sommerfrische ein.

Schattige Plätze entlang von bemoosten Wegen sind genauso erfrischend wie die vielen Badeseen und Freibäder der Region. Von in der Früh bis am Abend bietet das Hartbergerland, mitten im Herzen der Oststeiermark, ideale Voraussetzungen für einen Urlaub mit der Familie oder mit Freunden. Besonders die Sommerabende sind im Hartbergerland ein absoluter Geheimtipp für Genießer. An malerischen Orten und in grünen Gärten werden Lesungen geboten, Live-Bands spielen am Hauptplatz von Hartberg schwungvolle Musik. Ideal für Picknick-Fans, bietet die Stadt Hartberg das Altstadtpicknick – jeden 1. Samstag im Monat.

Die Weltradsportwoche von 14. bis 21. August bildet das Highlight in der Sommer-Radszene in der Oststeiermark. Anmeldungen sind gerne möglich! Die Rennen sind von 14. bis 18. August und am 19., 20. und 21. August finden Trainingsfahrten unter anderem mit Race Across America Teilnehmer Thomas Mauerhofer statt. Vortrag mit Thomas Mauerhofer über effektives Training im Radsport am 20. August im Schloss Hartberg.