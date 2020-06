Projekt „Stadt.Land.Garten“

Tauchen Sie ein in die Natur und Geschichte der Stadt Hartberg

Das gartenarchitektonische Grünraumprojekt verbindet gekonnt den historischen Stadtkern von Hartberg mit den ökologisch wertvollen Grünräumen in und rund um die Stadt. Klimafreundliche Bepflanzung und künstlerische Interventionen setzen innovative Maßstäbe. So erwarten Sie beispielsweise neue Erlebnisbereiche mit lebenden Sonnenschirmen oder einer schwimmenden Bildergalerie in der Stadt, die zu den „Kleinen historischen Städten“ Österreichs zählt. An 365 Tagen bei freiem Eintritt und ohne lange in der Warteschlange stehen zu müssen, wird die Stadt zum Gartenerlebnis. Unter freiem Himmel mit genügend Platz geht es auf Erkundungstour, um die Hartberger Geschichte und Natur zu entdecken: Drei Wanderwege - Stadtweg, Gmoosweg und Brühlweg - sind spannend markiert und beschildert und verbinden die Grünräume miteinander.

Nachtschwärmer und Frühaufsteher

In den Sommermonaten Juli und August gibt es jeden Freitag am Abend in Hartberg „Live in the City“. Genüsslich wird in den großzügigen Gastgärten der Innenstadt diniert und der sanften Musik gelauscht. Frühstücker können in der Stadt Hartberg aus 19 Frühstückslokalen wählen und so genussvoll in den Tag starten.

Erleben, Bewegen, Entdecken am Ökopark Hartberg

Der Ökopark Hartberg bietet abwechslungsreiche Unterhaltung für die ganze Familie: Ein Erlebnisreich zu faszinierenden Themen aus Natur und Technik, ein Bewegungsreich mit Motorik Parcours und Wasserspielplatz und ein spannendes Familienkino. Neu gestaltete Ausstellungen mit imposanten Schaustücken, informative Multimedia-Präsentationen und interaktive Experimentierstationen bieten Unterhaltung mit hohem Spaßfaktor sowohl für Kinder als auch Erwachsene.

Nähere Informationen:

Tourismusverband Hartbergerland

Alleegasse 6, 8230 Hartberg

www.hartbergerland.at