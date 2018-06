Ein Paradies für Wanderer.

Grenzenlos weit wandern – in den Wiener Alpen wird das möglich gemacht. „alpannonia® – grenzenlos weit wandern“ ist ein 120 Kilometer langer thematisierter Höhen- und Panoramatrail, der von den letzten Gipfeln der Alpen bis in die pannonische Ebene führt und einen einzigartigen Wanderspaß bietet.

Sechs Tage durch Natur wandern

Die gravierenden Unterschiede des alpinen Raumes über die Bucklige Welt in die waldreiche Mittelgebirgslage des Bernsteiner und Günser Gebirges bis in die Weingärten bei Köszeg können in nur sechs Tagen gemütlich (15 – 23 km Wegstrecke pro Tag) erwandert werden.

Bei einer drei- bis vierstündigen Wanderung, die von Kirchberg am Wechsel über Kranichberg zur Feistritzer Schwaig führt, erzählt ein Almführer seinen Begleitern über die Almwirtschaft und deren Ökologie. Ziel der Tour ist die Steyersberger Schwaig, wo es musikalische Unterhaltung geben wird.

Wenn es wieder heißt „Von Schwaig zu Schwaig zum Hüttenkonzert“, dann geht es am Wechsel rund. Dabei kann man von Schwaig zu Schwaig, zu herrlichen Aussichtsplätzen und zur Almhütte wandern, wo ein musikalisches Highlight wartet. Dazu zwei Übernachtungen bei wanderkundigen Gastgebern in Kirchberg am Wechsel.