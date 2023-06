Böhmisch-mährisches Blasmusikfestival

Dieses Blasmusikfestival ist bereits seit 30 Jahren ein Fixpunkt in der Blasmusikszene und als „Böhmischer Kirtag“ bekannt geworden. Die Idee dafür hatte der Aspanger Hans Makos. Er hat mit seiner „Blaskapelle Makos“ und seinem persönlichen Engagement einen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der böhmisch-mährischen Blasmusik in Österreich ausgeübt und so hat sich diese Veranstaltung zu einem internationalen Treffen für alle Freunde dieser Musikrichtung entwickelt und ist ein beliebtes Ziel für Vereinsausflüge von sehr vielen Blasmusikkapellen geworden.

Freuen Sie sich auf die Chisetaler Blaskapelle aus der Schweiz, die am 26. August um 17 Uhr beginnt. Im Anschluss werden aus Deutschland Michael Maier und seine Blasmusikfreunde bis 21 Uhr ihre musikalische Aufwartung machen. Weiter geht es um 21.30 Uhr mit der Blaskapelle Gloria aus Tschechien und den Abschluss bilden bis 01.30 Uhr die Weinviertler Mährische Musikanten aus Österreich.

Am Sonntag, den 27. August, wird um 10.30 Uhr mit Mistrinanka aus Tschechien gestartet, um 13 Uhr spielen aus Österreich Die Innsbrucker Böhmische und um 15.30 Uhr beginnt der musikalische Abschluss des böhmisch mährischen Blasmusikfestivals mit Vlado Kumpan und seine Musikanten .

Tickets kann man schon im Voraus bestellen, für Gruppen am 20 Personen gibt es Sonderkonditionen.

