Sommerfrischer Kulturgenuss

Ob Arthur Schnitzler, Stefan Zweig, Gustav Mahler oder sogar Kaiser Franz Joseph höchstpersönlich – bereits um die Jahrhundertwende zog es Künstler und die feine Wiener Gesellschaft immer wieder zur Sommerfrische auf den Semmering.

Und so reisen auch in diesem Jahr zahlreiche Stars der österreichischen Kulturszene erneut in das legendäre Grandhotel Panhans , um auf den Spuren von anno dazumal zu wandeln. Von Klassik über Kabarett und Lesungen bis zum Wienerlied wird hier vom 6. Juli bis zum 3. September in der bereits 9. Saison unter der Intendanz von Pianist Florian Krumpöck ein ebenso vielfältiges wie hochkarätiges Programm geboten.

Semmering als magischer Ort

Unzählige Schauspielgrößen und renommierte MusikerInnen verwandeln die einzigartige Kulisse rund um den historischen Prachtbau mit dem neu errichteten Kulturpavillon in einen geradezu magischen Ort der Inspiration für alle Sinne. Erleben Sie literarische und musikalische Sternstunden, eingebettet in die atemberaubende Semmeringer Bergkulisse, und genießen Sie mit dem von Starkoch Mario Bernatovic kredenzten Hauben-Dîner „Die Goldenen Zwanziger à la Carte“ die Semmeringer Sommerfrische wie einst die bedeutendsten Persönlichkeiten Österreichs.

Infos & Karten:

www.kultursommer-semmering.at